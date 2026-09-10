Karina Maureira, diputada por Neuquén, sobre la emergencia en Discapacidad: «Se asfixian áreas sensibles»

El gobernador tiene dos representantes en el Congreso: Karina Maureira en Diputados y Julieta Corroza en el Senado. Foto Emiliano Ortiz.

Con un respaldo legislativo contundente la oposición logró girar a comisiones los proyectos sobre la emergencia en Discapacidad y la morosidad familiar en el Congreso de la Nación. En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, la diputada nacional por Neuquén, Karina Maureira, cuestionó la subejecución presupuestaria a nivel nacional, contó sobre el modelo de contención que sostiene la provincia y advirtió: «Discapacidad y educación no tienen otra chance conmigo«.

Durante el tramo político en la entrevista, la diputada puso el foco en la necesidad de ampliar las oportunidad de inserción laboral para personas con discapacidad, más allá del cupo vigente en el sector público, apostando a la articulación con el ámbito privado.

Empleo, prestadores y el contraste con el modelo provincial

Asimismo, al abordar la situación de los prestadores y las deudas arrastradas de gestiones anteriores, Maureira señaló que existe voluntad de pago por parte del Gobierno nacional, aunque advirtió sobre las falencias burocráticas y la falta de inscripción en los registro oficiales que terminan dinamitando los tratamientos.

Karina Maureira es diputada nacional por la Neuquinidad. (Foto: gentileza)

Ante los argumentos sobre el déficit fiscal cuestionados desde la administración central, la legisladora expresó: «El déficit fiscal lo tendrían que haber pensado antes. Si no se afina el lápiz previamente en los presupuestos, se termina subejecutando y asfixiando áreas sensibles«.

Por otra parte, valoró el esfuerzo económico que realiza Neuquén para sostener los programas de acompañamiento y asistencia. Durante este año la Provincia incrementó hasta un 250% los aportes de sus programas de acompañamiento para personas con discapacidad y el programa de Atención Integral destinado a esta área supera los 193 millones de pesos.

Morosidad familiar: «No se puede tapar el sol con las manos»

Al referirse al proyecto sobre endeudamiento y morosidad familiar, que también tuvo luz verde para su discusión en comisiones, la diputada enfatizó que la política nacional debe sincerarse frente a la crisis que golpea la economía doméstica.

Afirmó: «Si conocemos a una familia que la está pasando mal por un endeudamiento en lo más básico, hay un alarma. No se puede tapar el sol con las manos».

Además, valoró los planes de auxilio financiero implementado a escala regional por las administraciones de Neuquén y Río Negro como un espejo de gestión y sensibilidad social que debería replicarse a nivel federal.