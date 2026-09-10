Con más de 70 instituciones, la Expo Vocacional ya convocó a miles de estudiantes en Neuquén

Con más de 70 stands, Neuquén ya está viviendo la Expo Vocacional. Se trata de una propuesta organizado por el Gobierno provincial a través de Emprendimientos Culturales y Deportivos del Neuquén Sociedad del Estado (Ecydense) y el Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, que busca orientar a los jóvenes que están próximos a terminar la secundaria y brindarles herramientas para elegir una carrera o una tecnicatura.

La iniciativa, con entrada libre y gratuita, comenzó el 9 de septiembre y continuará hasta el 11, en el Espacio Duam (San Martín 590), de 9 a 17 horas. Esta edición cuenta con 3.200 metros de superficie destinada a la exposición y seis auditorios funcionando en simultáneo para las charlas de orientación.

Según explicó Matias Lamboglia, parte del equipo organizador, el objetivo central es «el acercamiento entre estudiantes del secundario, estudiantes que están próximos a ingresar del secundario, es decir, chicos y chicas de cuarto, quinto y sexto año, con instituciones terciarias, universitarias, tanto en ámbito público como privado, que pueden ofrecer alternativas de estudio para esos jóvenes».

«La intención central es simplificar el acceso a esa información, incentivar ese contacto, impulsar la búsqueda de diferentes futuros académicos y personales, y a la vez brindar herramientas que permitan acompañar ese proceso o esa transición desde el nivel medio a una instancia de estudio de nivel superior, como puede ser alguna carrera o algún oficio», agregó.

A la propuesta fueron convocadas instituciones educativas públicas y privadas de Neuquén, de la región y de otros puntos del país como la Universidad de San Martín (Unsam), la Universidad Nacional Artura Jauretche (Unaj) y la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav).

«Se simplifican los procesos tanto para quienes vienen a buscar alguna orientación como para quienes tienen al alcance distintas carreras, distintos planes de estudio, distintas modalidades. Los ponemos cara a cara, impulsamos ese vínculo y esa conexión», señaló.

Además del espacio de orientación, el evento cuenta con juegos, competencias y dinámicas grupales pensadas para funcionar, según comentaron, «como punto de encuentro para la juventud».

Orientación vocacional con especialistas

Las charlas de orientación vocacional son una de las actividades que despiertan más interés. Además, una de las novedades de este año es el establecimiento de seis auditorios simultáneos en los que psicólogos y psicopedagogos trabajan con los estudiantes herramientas vinculadas al autoconocimiento y a la elección de un proyecto de vida.

«Remarcamos mucho que no hay recetas mágicas ni varitas mágicas que digan qué tienes que estudiar, pero sí hay herramientas que te pueden permitir sentirte acompañado y ayudado a descubrir algunas respuestas, a generarte algunas preguntas y de esa forma insertarte en algún ciclo, en algún trayecto formativo», explicó Lamboglia.

La Expo quedó así estructurada en tres ejes. La oferta de carreras y oficios de universidades e institutos, las charlas de orientación vocacional y la propuesta de entretenimiento.

Así se vivió la primera jornada: cerca de 2.500 chicos en las charlas

La primera jornada, este miércoles, reunió a estudiantes de distintos puntos de la región, entre ellos Confluencia, Centenario, Plottier y Vista Alegre. Recorrieron el predio el gobernador Rolando Figueroa, la ministra Josefina Codermatz y el intendente Mariano Gaido.

Según mencionó Lamboglia, todavía no hay una estimación total de asistentes, aunque sí precisó que solo en las charlas de orientación destinadas a estudiantes de sexto año participaron cerca de 2.500 chicos a lo largo del primer día. A ese número se suman los grupos que recorrieron la muestra sin pasar por las charlas.

Interés en carreras sobre petróleo y energía, pero también en las más clásicas

Si bien aun no hay datos exactos sobre los intereses de los chicos -esa información surgirá de una encuesta que se realiza al cierre de cada edición-, desde la organización adelantaron: «nuestra inserción geográfica nos hace suponer, y suponer bien, que está vinculado y que vivimos vinculados a la industria de los hidrocarburos».

Sin embargo, aclararon que todos los años también se destacan las carreras más clásicas: «la medicina, la contabilidad, la psicología es algo que se sigue consultando mucho». Agregó que las tecnicaturas médicas también concentran buena parte de las consultas de los estudiantes.

Al cierre de la Expo, realizarán un balance junto a los expositores para proyectar la próxima edición y para conocer qué tan útil resultó la propuesta a partir de la respuesta de los estudiantes.