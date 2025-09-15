Javier Milei viaja a Asunción: encuentro con Santiago Peña, disertación en la CPAC y estrategia electoral para octubre

El presidente Javier Milei adelantó su viaje a Paraguay para este lunes por la noche, con el objetivo de participar de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y mantener un encuentro con su par paraguayo, Santiago Peña. A su regreso, el mandatario se mostrará junto a los principales candidatos de La Libertad Avanza (LLA) de todo el país.

El vuelo despegará cerca de las 23, poco después de que se transmita la cadena nacional en la que Milei presentará el Presupuesto 2026, grabada este lunes por la tarde en el Salón Blanco de Balcarce 50, informó Infobae.

El martes, Milei participará de la apertura de la CPAC en Asunción y, a las 12:30, mantendrá un encuentro privado con Peña, con quien luego almorzará. Por la tarde, a las 18:30, encabezará una disertación sobre “Tecnología y Crecimiento” en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP), frente a unos 1.500 jóvenes.

El miércoles, el presidente se trasladará al Congreso paraguayo a las 10:15 para exponer en una sesión de honor, que contará con la presencia de legisladores y miembros de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay.

La CPAC se realizará en el Hotel Sheraton de Asunción e incluirá la participación de funcionarios del gobierno de Peña, entre ellos los ministros Javier Giménez (Industria y Comercio) y Rubén Ramírez (Relaciones Exteriores), el titular de la Cámara de Diputados Raúl Latorre y el embajador Gustavo Leite. También asistirá Richard Grenell, enviado especial de Donald Trump.

Campaña y coordinación interna

De regreso en Buenos Aires, Milei retomará la campaña de cara a las elecciones de octubre. Está previsto que se saque una foto con los principales candidatos de LLA de todas las provincias, según lo acordado en reuniones políticas tanto a nivel nacional como bonaerense celebradas este lunes en la Casa Rosada.

Entre los presentes en las mesas de coordinación estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Por la provincia de Buenos Aires participaron, entre otros, los diputados José Luis Espert, Cristian Ritondo y Diego Santilli, además de intendentes y armadores locales del partido.

Durante estas reuniones, los referentes de LLA comenzaron a definir los territorios y estrategias de campaña que cada uno trabajará para fortalecer la presencia del partido en los distintos distritos del país, de cara a las elecciones generales de octubre.