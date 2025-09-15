Presupuesto 2026: diputados opositores advierten que no aceptarán prórroga y piden a Luis Caputo rendir cuentas

Luego de que el Gobierno clausurara las negociaciones en 2024, los diputados de la oposición no tropezarán este año con la misma piedra: están dispuestos a hacer lo que haya que hacer para tener una ley de Presupuesto. No aceptarán ir a una nueva prórroga que le permita al presidente Javier Milei manejar las partidas a gusto y piacere por tercer año consecutivo. Además, exigen que el ministro de Economía, Luis Caputo, deje de eludir el Congreso y se presente a defender el proyecto.

Bajo el paraguas de los gobernadores, los legisladores llegan abroquelados al debate. “Vamos a exigir que vengan Caputo y todos los funcionarios, pero lo más importante es que vamos a exigir que tengamos Presupuesto. El año pasado nos convocaron al Congreso, fuimos, y después el propio Gobierno no nos dio el Presupuesto”, enfatizó a Diario RÍO NEGRO el cordobés Ignacio García Aresca, el representante de Martín Llaryora en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

En el mismo sentido, el radical disidente Pablo Juliano, jefe de Democracia para Siempre, fue enfático. “Estamos dispuestos a que, cueste lo que cueste, este año la Argentina vuelva al sendero de la ley. Vamos a sancionar una ley de Presupuesto 2026, le guste o no le guste a Milei”, sentenció el radical crítico en diálogo con este medio.

En la oposición saben que, después de la última y traumática experiencia, la presentación del proyecto por parte de Milei no es ninguna garantía de que haya ley sancionada. El formato escogido por el presidente abre suspicacias: en lugar de hablarle a un Congreso que lo desafía con leyes de impacto fiscal, lo hará directo a la ciudadanía, sin intermediarios, en una cadena nacional grabada en Casa Rosada.

“El año pasado fue un simulacro: el presidente lo anunció pero nunca quisieron que se aprobara. Ojo con la estrategia del simulacro: lo dicen para la tribuna pero después no se aprueba”, advirtió en declaraciones radiales Julia Strada, una de las referentes económicas del kirchnerismo.

Legisladores opositores advierten que no permitirán dilaciones y podrían intervenir directamente en la Comisión de Presupuesto

Los legisladores opositores están en estado de guardia y, si la discusión se estira más de lo deseado, no descartan ser ellos quienes tomen las riendas. Para eso cuentan con la herramienta reglamentaria con la que destraban todos los debates en la era Milei: emplazar desde el recinto a la Comisión de Presupuesto, que dirige José Luis Espert, para marcar los tiempos y fijar fecha de dictamen.

La idea es alentada por Nicolás Massot (Encuentro Federal), uno de los diputados más decididos a ir a fondo. En 2024, Massot había elaborado un proyecto de Presupuesto propio que incorporaba aumentos para jubilados, cajas previsionales no transferidas y universidades, sin descuidar el equilibrio fiscal y con fuentes de financiamiento puntualizadas una por una. Ese dictamen alternativo nunca vio la luz, pero está a mano como método de presión.

En la oposición no consentirán un debate a libro cerrado y prometen dar la pelea en partidas sensibles, como jubilaciones y universidades nacionales, dos áreas que sufrieron recortes con esta gestión. En el caso universitario, la oposición buscará insistir este miércoles con la ley vetada por Milei, mientras que con los haberes previsionales ya quedó firme el veto a la recomposición del 7,2%.

También habrá ojos sobre los fondos destinados a cumplir con la emergencia en discapacidad, que está lista para ser promulgada. El diputado Daniel Arroyo, autor del proyecto original, prometió hacer un seguimiento de los recursos asignados para su cumplimiento. “No podemos seguir con un esquema que solo aumenta las partidas para servicios de inteligencia y seguridad”, advirtió el representante de Unión por la Patria.

Al tope de las preocupaciones de los gobernadores está la obra pública. Según un reciente informe del CEPA (Centro de Economía Política Argentina), en los primeros ocho meses de 2025 la ejecución presupuestaria nacional registró caídas del 89% al 100% en programas de infraestructura, pavimentación, cuencas, túneles y puentes.

Luis Caputo en la mira

El otro reclamo tiene que ver con la presencia de Caputo, la “figurita difícil” del gabinete de Milei. El ministro se resiste a hablar ante los legisladores y suele delegar la tarea en el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. En cambio, “Toto” elige aparecer en medios de comunicación afines, como el streaming Carajo, donde suele asistir como “invitado” para explicar la política económica en horario nocturno y ante un público simpatizante.

“Una vez que el presidente anuncie los principales lineamientos del proyecto de ley, nuestra postura es traer a todo el equipo económico a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Esto incluye al ministro Caputo, que es siempre reacio, pero también queremos escuchar a los otros ministros que ejecutan partidas”, dijo Juliano a La Voz.

En la mira de la oposición hay dos nombres en especial, además de Caputo: Federico Sturzenegger, el responsable de ejecutar la “motosierra” en el Estado desde el área de Desregulación; y Sandra Pettovello, quien con un perfil extremadamente bajo maneja, bajo el ala de Capital Humano, las secretarías de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Educación; y Niñez, Adolescencia y Familia.

Corresponsalía Buenos Aires