Javier Milei viaja a Estados Unidos: busca ratificar la alianza estratégica con Donald Trump, el itinerario

El presidente Javier Milei viajará a Washington para reunirse con Donald Trump. El encuentro se dará en la Casa Blanca y busca ratificar la alianza estratégica entre ambos países. Se espera que el líder de La Libertad Avanza viaje este lunes al mediodía.

Mientras el presidente Javier Milei planea su itinerario para viajar a Estados Unidos, Donald Trump viajará hoy a Israel para encontrarse con los secuestrados por Hamas en Jerusalén. Además, ofrecerá un discurso en el Parlamento y se reunirá con el premier israelí Benjamín Netanyahu.

Luego irá a Egipto para participar de una cumbre con objetivo de ajustar detalles pendientes del acuerdo de paz en Gaza recientemente firmado.

“El Presidente Trump quiere ver al Presidente Milei y volará de regreso desde Egipto para honrar su compromiso. A lo sumo puede haber alguna demora en relación al horario oficial, pero la reunión en el Salón Oval se hará el martes como está previsto», aseguró a Infobae.

El itinerario de Javier Milei en Estados Unidos: quienes viajan con él

Según se pudo conocer, Javier Milei llegará a DC el lunes por la noche y estará acompañado por:

Karina Milei, secretarioa General de la Presidencia

Luis Caputo, ministro de Economía

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad

Manuel Adorni, vocero presidencial

Santiago Bausilli, titular del BCRA

En Washington los esperan el canciller Gerardo Werthein y Alex Oxenford, embajador de Argentina en Estados Unidos.

Tanto la comitiva, como el presidente, se hospedarán en Blair House. Se trata de una mansión que está ubicada frente a la Casa Blanca, en la esquina de Pensilvania Avenue y 17 street. Allí se hospedaron, años atras, Mauricio Macri y Fernando de la Rua.

La visita del presidente a la Casa Blanca incluye una reunión en el Salón Oval y un almuerzo de trabajo con el formato protocolar de 1+6: Milei será flanqueado por Werthein, Caputo, Bullrich, Karina Milei, Bausilli y Oxenford.

Donald Trump espera que el presidente «cancelé el swap de 18.500 millones de dólares que China tiene en el BCRA, rechace toda participación de capitales chinos en contratos de tecnología, energía, minería y comunicaciones, y congele al máximo la relaciones diplomáticas entre Buenos Aires y Beijing», indica Infobae.

A cambio, la administración Trump intervendrá en los mercados para evitar que el gobierno sufra un permanente desgaste político, inducirá a las empresas de Estados Unidos para que inviertan a la Argentina y hará lo posible para que Milei obtenga la reelección presidencial en 2027.