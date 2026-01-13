Javier Milei viaja a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-UE: Lula aún no confirma su presencia

El presidente Javier Milei confirmó su asistencia a la capital paraguaya para participar del acto de rúbrica del tratado comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

La ceremonia, que tendrá lugar este sábado en Asunción, marca un punto de inflexión tras décadas de negociaciones y posiciona al mandatario argentino como una de las figuras centrales del encuentro internacional.

La decisión de Milei de asistir personalmente responde a una doble estrategia diplomática. Por un lado, busca garantizar la presencia argentina en lo que se considera un hito histórico para el comercio exterior.

Por el otro, el viaje funciona como un gesto de respaldo político hacia Santiago Peña, presidente de Paraguay, quien inaugurará su presidencia pro tempore del bloque con este evento.

La incertidumbre sobre la presencia de Lula en la firma del acuerdo Mercosur – Unión Europea

La gran incógnita de la cumbre sigue siendo la participación de Luiz Inácio Lula da Silva. El mandatario brasileño es el único de los jefes de Estado que aún no ha confirmado su asistencia. Esta demora se da en un contexto de fricciones diplomáticas constantes entre Brasilia y Buenos Aires, lo que genera dudas sobre si Lula decidirá compartir escenario con su par argentino o si optará por enviar una delegación de menor rango.

A pesar de que inicialmente se había barajado que la firma fuera ejecutada exclusivamente por los cancilleres, la confirmación de Milei —sumada a la del uruguayo Yamandú Orsi— elevó el rango institucional de la jornada. Desde la Casa Rosada ratificaron que el mandatario busca capitalizar el avance de un acuerdo que promete apertura de mercados y una integración más profunda con el continente europeo.