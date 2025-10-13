Javier Milei y Donald Trump se reúnen en la Casa Blanca: expectativa por un acuerdo comercial

El presidente Javier Milei se reunirá este martes con su par estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, en el que será el segundo encuentro entre ambos líderes desde la llegada del libertario al poder. La cita, que se concretará tras varios meses de gestiones diplomáticas, ocurre en un momento clave para la Casa Rosada, luego del respaldo financiero que Washington otorgó la semana pasada para estabilizar el frente cambiario argentino.

El mandatario partió este lunes a las 15:15 rumbo a Washington DC, acompañado por una comitiva integrada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili. En la capital estadounidense ya se encontraban el canciller Gustavo Werthein, el embajador argentino Alejandro «Alec» Oxenford, y el asesor presidencial Santiago Caputo.

Según confirmaron fuentes oficiales, la reunión principal se desarrollará en el Salón Oval al mediodía (hora argentina). Luego, los presidentes compartirán un almuerzo de trabajo junto a sus respectivos equipos. Desde ambos gobiernos se mantienen en reserva los detalles del temario, aunque se espera que se avance en un posible acuerdo comercial bilateral, en el que Werthein viene trabajando desde hace meses.

Una cita con alto contenido político y simbólico

La reunión se produce apenas días después del acuerdo con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, que incluyó apoyo financiero y técnico para la Argentina. Milei calificó ese entendimiento como un paso “histórico” en la relación entre Buenos Aires y Washington.

Trump, en tanto, acaba de regresar de Egipto, donde encabezó la firma de un pacto internacional para supervisar el proceso de paz en la Franja de Gaza, un tema sobre el que Milei se pronunció este lunes a través de la red social X (ex Twitter), elogiando al republicano por su gestión en la liberación de 20 rehenes secuestrados por Hamas.

La agenda de Javier Milei en Washington

01:50 – Arribo del presidente a Blair House.

12:00 – Encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca y firma del libro de honor.

12:45 – Almuerzo de trabajo entre las comitivas.

17:00 – Posible participación en la ceremonia de homenaje a Charlie Kirk, el activista político asesinado el 10 de septiembre.

22:00 – Regreso a la Argentina.

La agenda definitiva estaba sujeta a modificaciones, ya que dependía de los movimientos de Trump, quien regresó en las últimas horas desde Medio Oriente.

Fuentes diplomáticas no descartan que el encuentro deje un anuncio conjunto sobre un nuevo marco de cooperación comercial y energética, que incluiría beneficios para las exportaciones argentinas.

La visita oficial concluirá este mismo martes por la noche, cuando Milei y su comitiva emprendan el regreso a Buenos Aires.

