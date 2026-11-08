A qué hora llega el papa León XIV a la Argentina: los detalles de su agenda para el primer día, domingo 8 de noviembre

La espera de casi cuatro décadas llegó a su fin. Este domingo a las 16:30, el vuelo proveniente de Montevideo aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery, marcando el inicio formal de la histórica gira del papa León XIV en la Argentina. Se trata del primer viaje de un obispo de Roma al país desde la visita de Juan Pablo II en 1987, un evento que paralizará la agenda política y alterará por completo el ritmo de la Ciudad de Buenos Aires.

Bajo un estricto protocolo de seguridad, el primer gesto del pontífice en suelo argentino será un homenaje ante el Monumento al General San Martín. Inmediatamente después, la atención política se trasladará a la Casa Rosada, donde León XIV mantendrá una audiencia privada con el presidente Javier Milei.

El cierre de esta primera y frenética jornada está pautado para las 18:30 en el Palacio Libertad. Allí, el Papa pronunciará su primer discurso oficial frente a la primera plana del Gobierno, el cuerpo diplomático y referentes de la sociedad civil.

La agenda completa del papa León XIV del 8 al 11 de noviembre: misas multitudinarias, cárceles y Luján

Tras el debut diplomático del domingo, León XIV desplegará una intensa agenda pastoral con un fuerte anclaje social e interreligioso antes de partir hacia Perú.

Lunes 9 de noviembre (Buenos Aires)

Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole.

11:30 hs: Misa abierta y multitudinaria en el Monumento a los Españoles.

Misa abierta y multitudinaria en el Monumento a los Españoles. Encuentro con sectores del trabajo y movimientos sociales en la UCA.

Reunión interreligiosa en el Palacio San Martín.

Vísperas en la Catedral Metropolitana.

Martes 10 de noviembre (Córdoba y Buenos Aires)

Vuelo a la provincia de Córdoba para presidir una misa en la Escuela de Aviación Militar y reunirse con la comunidad eclesiástica local.

Regreso a Buenos Aires por la noche para encabezar una gran vigilia juvenil.

Miércoles 11 de noviembre (Despedida)

Visita a los internos del Complejo Penitenciario de Devoto.

10:00 hs: Misa central de despedida en la histórica Basílica de Luján.

Misa central de despedida en la histórica Basílica de Luján. 14:00 hs: Partida desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Perú.

Atención: cierre de bancos, cambios en servicios y operativo de seguridad

La magnitud de la visita papal obligó a las autoridades a desplegar un esquema de contingencia que impactará de lleno en la rutina de millones de personas. El dato más sensible para la economía diaria es la suspensión total de la atención bancaria presencial y la compensación electrónica hasta el martes 10 de noviembre inclusive.

Para evitar contratiempos, es fundamental tener en cuenta el esquema de servicios: