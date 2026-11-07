La visita del papa León XIV no es lo único que demora el Presupuesto 2027: qué reclaman los aliados de Javier Milei

El debate sobre el Presupuesto 2027 se encuentra en una etapa decisiva debido a la falta de acuerdo entre La Libertad Avanza y los bloques aliados del Congreso. Si bien la agenda legislativa reciente se vio influenciada y demorada por la visita del papa León XIV y el viaje de una comitiva a las elecciones en Estados Unidos, el verdadero nudo en la discusión radica en una serie de reclamos impulsados por los sectores que suelen apoyar al oficialismo.

Presupuesto 2027 en duda: el reclamo de los aliados

Los sectores aliados plantearon demandas económicas y presupuestarias que no lograron consensuarse. Según consignaron fuentes legislativas a Noticias Argentinas, las conversaciones se retomarán próximamente con el objetivo de alcanzar un entendimiento antes del 20 de noviembre, fecha límite para la firma de dictámenes en las sesiones ordinarias.

En caso de no lograrlo antes de ese plazo, la iniciativa dependerá de la eventual convocatoria a sesiones extraordinarias a partir del 1 de diciembre. Desde el esquema del Gobierno, tras suspender la intención inicial de debatir a mediados de mes, se apunta a dictaminar el 17 de noviembre para llevar el proyecto al recinto la jornada del 25 de noviembre.

El entramado de demandas abarca aspectos generales y específicos de cada espacio legislativo. Entre los planteos principales de las bancadas aliadas se destaca el pedido de reducir el Impuesto a los Combustibles, argumentando que su recaudación no se aplica completamente al mantenimiento de rutas ni al Fondo Compensador del Transporte del Interior (2,55%). A la par, se exige un aumento en las partidas para las universidades nacionales -cuya propuesta oficial de $7,3 billones contrasta con el reclamo de los rectores de llevarla a $11 billones- y la garantía de recursos para las prestaciones por discapacidad. Para financiar estas modificaciones, los bloques aliados proponen reasignar partidas de la Jurisdicción 91, la cual contempla aproximadamente $14 billones sin asignación específica.

En el plano particular, la bancada del PRO plantea resolver los fondos de coparticipación correspondientes a la Ciudad de Buenos Aires, reducir la alícuota del IVA para los huevos y sus derivados del 21% al 10,5%, y establecer mecanismos para asegurar las tarifas y plazos en obras públicas de rutas nacionales.

Por su parte, la UCR presiona por la eliminación de cuatro artículos específicos del proyecto y busca definir el esquema presupuestario universitario mediante la interlocución del diputado Lisandro Nieri.

A estas posiciones se suman las exigencias de los gobernadores y los bloques provinciales.

Las provincias reclaman actualizar los fondos destinados a las 13 cajas jubilatorias no transferidas a la ANSES, considerando que la cifra de $503.000 millones fijada por el Ejecutivo resulta insuficiente. También solicitan la continuidad de obras públicas pactadas y el restablecimiento del debate sobre la Ley de Biocombustibles, impulsado por los mandatarios de Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe y Córdoba.

En términos macroeconómicos, el proyecto confeccionado por el Poder Ejecutivo prevé para 2027 un gasto total consolidado de $216 billones (un incremento del 25,3%) e ingresos por $219,3 billones (suba del 26,2%), sustentando la premisa del equilibrio fiscal. Las pautas del Palacio de Hacienda contemplan una inflación proyectada del 21,3% anual, un tipo de cambio de $1.847 para fines de diciembre (con un promedio anual de $1.728), y aumentos estimados en el consumo privado (3,4%) y el consumo público (0,6%).