Felipe Massa, el último gran ídolo brasileño, exclusiva para RÍO NEGRO: ganó dos veces en Interlagos y en 2008 perdió el título por un punto

El brasileño fue el último referente local con aspiraciones de campeón en la F1.

Un punto lo separó de la gloria eterna. Aquel épico Gran Premio de Brasil 2008 es uno de los episodios más recordados de Interlagos. Especialmente por Felipe Massa, ganador aquella tarde con su Ferrari en el cierre de temporada, un triunfo que, más allá del dolor, no se vio empañado por el revés deportivo sufrido.

En la última vuelta, el objetivo parecía cumplido. Pero Lewis Hamilton, con su McLaren, superó a Timo Glock bajo el agua en los metros finales y enmudeció a todo el estadio, que ya comenzaba a celebrar el primer título post Ayrton Senna. Lamentablemente, lo que parecía realidad, se esfumó en segundos tras consumarse la consagración del británico.

Aunque Felipinho sigue luchando en la justicia para que lo reconozcan campeón de aquel año, dado el fraude que se vivió en el GP de Singapur que alteró el desarrollo normal de la carrera y los resultados finales, su catálogo de ídolo brasileño no está en discusión.

Y eso es algo que ayer Río Negro pudo corroborar al entrevistarlo en exclusiva en el Paddock de Interlagos, donde miles de fanáticos se frenaron a saludarlo y pedirle autógrafos.

“Interlagos es un lugar especial para mí, aquí ocurrieron los momentos más lindos de mi carrera deportiva. Gané por primera vez aquí en 2006, pude repetir en 2008 y además logré tres Poles y muchos podios. Un sitio con mucha carga emotiva para un brasileño como yo”, comenzó diciendo.

Y agregó, confirmando lo que también comentaba días atrás Emerson Fittipaldi: “La energía que se vive y se siente en este lugar es difícil de explicar con palabras. San Pablo no tiene comparación”.

Como también se apuntó mediante el discurso de “Emmo”, la pasión que se vive en Brasil es muy comparable a la intensidad que se maneja en Argentina. Aunque ello trasciende a la disciplina propiamente, es algo común a cualquier manifestación deportiva.

Massa conoció el calor del fanático albiceleste el año pasado, cuando se dio el lujo de competir con el Stock Car brasileño en suelo nacional. Para su sorpresa, fue como encontrarse en casa.

“Argentina tiene una pasión inmensa por el automovilismo, lo pude ver cuando me tocó correr en el Stock Car. Increíble ver tanta cantidad de fanáticos apasionados por el deporte motor. Pienso que es algo que se generó muy fuerte en la época de Fangio y con tantos pilotos que han pasado durante los años”, explicó.

El final de la entrevista, acelerada por la exigencia de la televisión inglesa que requería de Massa como comentarista para la transmisión en vivo, fue una breve reflexión sobre el presente de Franco Colapinto y su temporada 2026 con Alpine.

“Pienso que inició bien el campeonato, aunque luego tuvo problemas. Pero hizo el camino que tenía que hacer para afianzarse. Aquí es una carrera muy importante para él, en Sudamérica y tan cerca del país, ojalá le vaya muy bien”, cerró Massa, subcampeón en 2008 y ganador de 11 carreras, todas con Ferrari.