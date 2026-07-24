Milei firmó el decreto para la designación de una defensora de la Víctima en Río Negro

María Laura Irastorza (izq), postulante a defensora pública de la Víctima del fuero federal en Río Negro. Foto: Gentileza Senado de la Nación

El presidente Javier Milei junto al ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques firmó esta semana el decreto 630/2026 mediante el cual designa a la abogada María Laura Irastorza como Defensora Pública de la Víctima con asiento en la provincia de Río Negro.

El nombramiento llega después de la defensa del pliego que la abogada oriunda de Roca realizó ante la Comisión de Acuerdos en el Senado de la Nación, donde se presentó, expuso acerca del nuevo rol y respondió preguntas de los parlamentarios, entre ellos de la oficialista Patricia Bullrich.

Con la firma del decreto fechado el martes 21 de julio y publicado el miércoles en el Boletín Oficial de la Nación, la Defensa General de la Nación incorporará en Río Negro la nueva figura que fue incluida en una reforma del código de 2018, pero que hasta el momento solo estaba operativa en 11 jurisdicciones.

Irastorza deberá prestar juramento para asumir formalmente en el cargo.

La abogada seleccionada para la defensa de la víctima forma parte de la Defensoría General de la Nación desde hace 14 años y actualmente se desempeña como prosecretaria letrada en el Tribunal Oral Federal de Neuquén.

En su presentación ante los senadores a comienzos de julio, Irastorza dijo que con el nuevo rol de la Defensoría de la Víctima “se debe poner una especial mirada y atención en delitos de trata de personas y en particular también en delitos vinculados a narcotráfico y al crimen organizado”, los que a su entender traen aparejados “flagelos vinculados a la vida y la integridad de las personas”.

Mencionó que en la defensa de las víctimas imprimirá un rol activo no solo en el proceso penal, sino también en la reparación patrimonial y extrapatrimonial de las personas afectadas por delitos.

Con el nuevo rol de la defensa de la Víctima se busca brindar asistencia técnica y patrocinio jurídico gratuito para la presentación de víctimas como querellante en los procesos penales en caso de delitos federales.