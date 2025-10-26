Jorge Taiana se reunirá con Cristina Kirchner antes del cierre de la votación y luego irá al búnker de Fuerza Patria

Con la campaña legislativa concluida y en pleno desarrollo de los comicios, el candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, Jorge Taiana, volverá a reunirse este domingo con Cristina Fernández de Kirchner en su departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

Según Infobae, fuentes del espacio confirmaron que, el dirigente peronista tiene previsto arribar al domicilio de la presidenta del Partido Justicialista (PJ) a las 15:30, cuando todavía se encuentren abiertas las mesas de votación.

Será la segunda vez que ambos se reúnan durante esta campaña. La primera fue el 15 de septiembre, cuando se dio inicio formal al tramo legislativo. En esa oportunidad, Taiana compartió una foto con la ex mandataria y escribió en redes: «Hoy más que nunca, la unidad nos fortalece».

Una reunión con mensaje político

La propiedad de Cristina Kirchner, que desde su condena a seis años de prisión domiciliaria por la causa Vialidad se transformó en un centro de operaciones opositor, volverá a recibir a uno de sus ex ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores.

De acuerdo con lo previsto, Taiana brindará un breve discurso a las 16, y no se descarta que se difunda una nueva fotografía del encuentro en redes sociales.

Fuentes de Fuerza Patria aseguraron que la cita busca enviar un mensaje de unidad interna hacia el electorado peronista, especialmente en el sector que encabezan Cristina y Máximo Kirchner, luego de que el líder de La Cámpora no participara del cierre de campaña del espacio en San Martín.

De Constitución a La Plata

Una vez finalizada la reunión, Taiana viajará hacia la ciudad de La Plata, donde Fuerza Patria montó su búnker electoral para seguir el escrutinio y esperar los resultados junto a otros dirigentes del espacio.

Se espera la presencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof, los candidatos Jimena López, Juan Grabois, Itai Hagman y Kelly Olmos, además de los postulantes a senadores Mariano Recalde y Ana Arias. También podrían sumarse Sergio Massa y Malena Galmarini, quienes ya compartieron escenario en el cierre de campaña.

Los gestos previos y el rol de Kicillof

El acercamiento entre Cristina Kirchner y Kicillof, previo al encuentro con Taiana, marcó un punto de inflexión en Fuerza Patria. Tras semanas de tensiones internas y un cierre de listas conflictivo, el gobernador bonaerense había visitado a la exvicepresidenta en junio, con el objetivo de recomponer la relación y alinear la estrategia electoral.

En su discurso final en San Martín, Kicillof había pedido «sumar fuerzas para la elección de octubre» y apuntó directamente al presidente Javier Milei:

«Le vamos a decir a Milei que en la provincia de Buenos Aires no pasa la motosierra, que hay una provincia libre de topos, que quiere más derechos, más Estado presente y justicia social».