Nadia Márquez votó en Neuquén y habló sobre el ataque a Pablo Cervi: «Los estudios le dieron bien» 

La diputada nacional y candidata a senadora, Nadia Márquez, se refirió esta mañana al violento episodio que sufrió el candidato Pablo Cervi, antes de emitir su voto en las elecciones legislativas 2025 en Neuquén. Márquez confirmó que acompañó al dirigente ayer sábado a una clínica para realizarle estudios preventivos.

«Producto del golpe que había recibido le hicieron estudios», aunque «él se sentía bien», explicó la diputada. «Le dieron bien, así que creo que en un instante más él también va a ir a votar», aseguró Márquez, aunque señaló que Cervi estaba «muy asustado, muy conmovido» y «golpeado».

Sobre el hecho, Márquez relató lo que le transmitió el propio Cervi. «Entró gente al inmueble. Él intentó frenar o gritar y nada, le pegaron«, detalló. Según la diputada, los atacantes «tenían armas, lo gatillaron, entiendo que al menos dos veces».

Repercusión nacional sobre el ataque a Cervi

El episodio generó contactos con funcionarios nacionales. «Estuvimos en comunicación todos estos días y ayer particularmente también«, afirmó Márquez. Detalló que habló con el Ministro del Interior, Lisandro Catalán, y con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem.

Nadia Márquez votó dialogó con la prensa antes de votar. (Foto: Cecilia Maletti)

A nivel provincial, informó que recibió mensajes de Pablo Todero y un llamado del gobernador. Respecto a la denuncia, dijo desconocer detalles, pero entendía que habían intervenido la Policía Federal y la Policía Provincial.

Consultada sobre si el ataque estaba vinculado a la candidatura de Cervi, Márquez evitó hacer un análisis en respeto por la veda electoral. «Eso lo tienen que hablar con Pablo. No es un área de mi expertise», sostuvo. «No quiero decir nada al respecto, ni hacer una evaluación, porque honestamente no lo sé», reconoció.

Expectativas de la jornada electoral

Sobre el desarrollo de las elecciones, Márquez expresó su deseo de que sea «una jornada tranquila». «Esperamos fundamentalmente que se desarrolle con total normalidad», agregó. «Esperamos que todos los neuquinos, como siempre, voten en libertad, que puedan estar bien», cerró.