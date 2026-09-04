Juan Grabois apoyó el anuncio de Milei sobre Malvinas pero plantó dudas sobre la base naval en Ushuaia: «Hay que estar atentos»

El anuncio del presidente Javier Milei sobre la causa Malvinas recibió apoyo de gran parte del arco político, incluido del Diputado Nacional de Unión por la Patria Juan Grabois quien aprobó la decisión aunque advirtió que la administración libertaria es «el peor gobierno del mundo». «Todo lo que se haga contra el inglés invasor está bien», afirmó el dirigente social que ha sido un feroz crítico del Gobierno.

Las declaraciones fueron difundidas a través de sus redes sociales, este viernes por el mediodía. “Bienvenido cambio de 180 grados de Milei”, expresó Grabois y cuestionó que el mandatario «pasó de soquete colonizado a recuperar la posición histórica de la Argentina».

Juan Grabois y las sospechas sobre la base naval en Tierra del Fuego

También, Grabois apuntó contra el derecho de autodeterminación que esgrime el Reino Unido sobre los isleños. «Los kelpers son efectivamente población implantada y no les asiste el derecho de autodeterminación», repudió.

Entre el paquete de medidas anunciado por Milei este jueves, el presidente informó la instalación de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y sanciones para las empresas petroleras que operen en las costas del archipiélago.

El presidente dio una cadena nacional este jueves por la noche.

El mandatario afirmó que soplan «vientos de cambio» favorables a la postura y el reclamó histórico de la Argentina.

Al respecto, Grabois pronunció que: «Hay que estar muy atentos de que la base de Ushuaia no se la dejen a los yankees y que Milei no vuelva a su pasada postura entreguista». El diputado nacional cuestionó que haya una relación estable con los Estados Unidos en beneficio de la Argentina.