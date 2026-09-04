En una entrevista con The Economist, Milei volvió a reivindicar las Malvinas y mencionó el acuerdo por Hong Kong

El presidente Javier Milei afirmó que las islas Malvinas son “inequívocamente” argentinas y propuso tomar como referencia el acuerdo entre el Reino Unido y China por Hong Kong para avanzar, a largo plazo, hacia la recuperación del archipiélago. “¿Por qué no encontrar el acuerdo para que más tarde o más temprano las islas vuelvan a la Argentina? Son nuestras”, sostuvo en una entrevista con The Economist.

Milei, con The Economist: Malvinas y el modelo de Hong Kong

Según Infobae, el mandatario aludió al pacto firmado en 1984, que estableció la transferencia de Hong Kong a China en 1997 bajo la fórmula “un país, dos sistemas”. La devolución puso fin a 156 años de dominio británico y garantizó inicialmente una amplia autonomía para el territorio.

La publicación británica destacó un endurecimiento del discurso argentino sobre Malvinas, luego de la cadena nacional en la que Milei aseguró que los “vientos de cambio” favorecerían la posición argentina.

Sin embargo, el Presidente descartó cualquier posibilidad de recurrir a la vía militar. “No decidimos empezar a gritar como salvajes” y “no creemos en la guerra”, afirmó, en referencia al conflicto de 1982.

La respuesta británica fue inmediata. El canciller Ed Miliband reafirmó el respaldo “inquebrantable” de Londres al derecho de los isleños a determinar su futuro y recordó el referéndum de 2013, en el que una amplia mayoría votó por mantener el vínculo con Gran Bretaña.

The Economist también vinculó el renovado reclamo con el escenario político interno de Milei y su intención de buscar la reelección en 2027. El medio señaló el descenso de su aprobación y las dificultades vinculadas al empleo, el crecimiento y el costo de vida.

Con información de Infobae