Cómo será la exención de Ingresos Brutos a extranjeros en Río Negro: alcances y beneficios

Bariloche es el principal destino de Río Negro que recibe turistas extranjeros todo el año, en un promedio del 20% de los 1,5 millones de visitantes que llegan a la cordillera, que podrán tener el beneficio de una reducción del 4% en su tarifa de alojamiento con la exención de los Ingresos Brutos provinciales a la que se encamina el Gobierno.

Los extranjeros ya tienen en Argentina una quita del 21% del IVA en alojamientos que rige desde 2017 y con el beneficio que se idea en Río Negro, acumularían un 25% de descuento por noche de hotel. Sería la primera provincia en ofrecer ese plus porque actualmente otras jurisdicciones como Córdoba o Salta, tienen descuentos, pero no la exención completa del impuesto.

Para los nacionales medidas de este tipo pueden sonar contrarias a sus intereses, pero en el ámbito estatal y empresarial se defienden los beneficios a extranjeros con un efecto multiplicador en la economía.

“La idea es generar un incentivo al turismo extranjero y lo que el Gobierno resigna de recaudar llega por otro lado, es un círculo virtuoso, apuntamos a generar más volumen de turistas extranjeros”, valoró la secretaria de Turismo, María Sol Canalda, ante Diario RÍO NEGRO.

Para el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Bariloche, Martín Lago, tiene múltiples lecturas positivas: “Es un beneficio directo para el turista, a nivel promocional nos posiciona mejor, sería la primera provincia en aplicar esta exención y le damos un componente diferencial al turista a la hora de definir a dónde ir”, enumeró.

En la Legislatura de Río Negro un mes antes del anuncio reciente del gobernador Alberto Weretilneck en Bariloche, la legisladora María Laura Frei (PRO) presentó junto a su bloque un proyecto en la misma línea. “Eximir este componente al alojamiento —cuando el sujeto es un no residente que cancela con fondos del exterior— no afecta el consumo interno: por el contrario, procura equiparar las condiciones de competitividad de Río Negro frente a otros destinos internacionales, evitando el desvío de demanda turística hacia plazas extranjeras que ofrecen menores cargas tributarias sobre el alojamiento”, argumentó en la iniciativa.

Los turistas extranjeros podrán tener la quita de Ingresos Brutos en alojamientos en Bariloche y todo Río Negro. Foto: Chino Leiva

El proyecto oficial todavía está en elaboración y con la revisión técnicas de la Agencia de Recaudación Provincial y áreas legales, según admitió Canalda. Por eso no ingresaría en la primera tanda de proyectos del Ejecutivo para la sesión del próximo jueves.

Sea que se imponga el plan del Gobierno o tenga lugar el proyecto del PRO, el objetivo es el mismo y es celebrado por el sector empresario que desde hace tiempo planteaba en distintos ámbitos la necesidad de ofrecer una propuesta diferencial que permita “mayor competitividad”.

«Es una medida inteligente», destaca el empresariado

“Es una medida inteligente en un momento que hay que buscar hasta el último resorte para abaratarle los costos al turista”, dijo Lago, que interpretó que ese “descuento” en el alojamiento que gana el extranjero “es dinero que redirige a otro gasto en la ciudad, produce un efecto multiplicador”.

En la Provincia aún no hay estimaciones oficiales de cuánto será el impacto en la recaudación, tampoco lo contempla el proyecto del PRO, pero el sector empresario tiene una estimación extraoficial que Río Negro dejaría de percibir unos 2 millones de dólares anuales con esta medida, de un total de ingresos propios que superó los 75.000 millones de pesos en junio.

Canalda valoró que el público extranjero “trae empleo formal y regulado, un consumo diario más alto y una estadía promedio más extensa”. Lago también acotó que puede impulsar el turismo de verano en la costa rionegrina, especialmente para el público chileno.

En la implementación, se evalúa replicar la metodología que utiliza el ARCA, que cuenta con una “factura T” especial para los servicios de alojamiento a turistas extranjeros porque se considera una “exportación de servicios” y es aplicable solo por medios de pagos bancarizados, es decir que no se aplicaría el descuento en pago efectivo ya sea en divisa extranjera o pesos en la recepción del hotel.

Canalda dijo además que se incorporará algún tipo de “compensación” de esos recursos para no quitar fondos a la Agencia de Turismo de Río Negro, que se nutre del 45% de Ingresos Brutos del turismo para apuntalar la promoción y a los entes municipales.