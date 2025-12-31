Jubilados de Río Negro demandan a PAMI por incumplir la entrega gratuita de medicamentos

Centros de jubilados y organizaciones de personas mayores de Río Negro denunciaron al PAMI por no acatar fallos judiciales que garantizan el acceso al 100% de los medicamentos ambulatorios. La presentación busca ejecutar una sentencia de alcance nacional ante las restricciones y demoras que, aseguran, siguen vulnerando derechos básicos.

Según indica el texto de la demanda, el planteo tiene sus orígenes en el marco del amparo colectivo impulsado por la Asociación de Jubilados y Pensionados de Mendoza (Jubypen) y otras entidades, que cuestionó modificaciones al programa «Vivir mejor», el cual garantizaba el acceso gratuito a medicamentos de alto costo. Según señalaron, las resoluciones de PAMI impusieron trámites y distintas requisitos burocráticos que dificultan el acceso a tratamientos.

En mayo, el Juzgado Federal N° 2 de Mendoza dictó una medida cautelar que suspendió resoluciones del PAMI y ordenó restituir la cobertura total de medicamentos. En el fallo, el juez sostuvo que el derecho a la salud tiene jerarquía constitucional por lo que debe ser protegido en su dimensión individual como colectiva.

Posteriormente, en octubre, el mismo juzgado amplió el alcance de la decisión a todo el territorio nacional, a partir de una acción promovida por la Asociación Permanente de Derechos Humanos de Mendoza. La medida obtuvo un fallo favorable de alcance nacional. Sin embargo, advirtieron que PAMI continúa incumpliendo lo resuelto por la Justicia.

En este marco, diferentes centros de jubilados rionegrinos solicitan que «se disponga el efectivo y pleno cumplimiento de la orden judicial que restituye la cobertura del 100 % de los medicamentos ambulatorios a favor de las personas mayores afiliadas al PAMI, con alcance nacional, en tanto dicha decisión resulta plenamente aplicable al colectivo de jubilados y pensionados residentes en la Provincia de Río Negro».

Entre los organismos que participaron en la presentación se encuentran la Coordinadora de Jubilados, Retirados y Pensionados de Río Negro (Corjub), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Consejo de Personas Mayores de General Roca, centros de jubilados de General Roca, Cinco Saltos, Paso Córdoba, Contralmirante Cordero y Barda del Medio, además de organizaciones de Bariloche como el Centro de Jubilados Cerro El Viejita de Villa Los Coihues, el Centro de Personas Mayores del Oeste “Estrella Federal” y el Centro de Jubilados Rosa Mosqueta. También formó parte la Asociación Roquense del Diabético (Arodia), entre otros.

Todo ello, a fin de cesar la conducta omisiva de la obra social, además de «garantizar la eficacia de la sentencia» y «evitar la producción de daños graves e irreparables en los derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la seguridad social de un grupo especialmente protegido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos».

La acción judicial tuvo el acompañamiento de la legisladora Magdalena Odarda y el bloque Vamos con Todos, quienes aseveraron que «la salud no puede depender de trámites imposibles ni de ajustes encubiertos. El PAMI impone exigencias burocráticas sobre información que el propio Estado ya posee, convirtiendo un derecho humano básico en una carrera de obstáculos”.

En comunicación con Diario RÍO NEGRO, Magdalena Odarda, legisladora provincial por el Bloque Vamos con Todos, detalló que «esa sentencia hace 3 meses que no se cumple desde que se extendió a nivel nacional. Por eso estamos presentando una ejecución de sentencia para que el juez disponga multas o alguna medida de orden penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra los funcionarios del PAMI«.

También destacó «la construcción colectiva de trabajo» y el accionar de los abogados Manuel Castañeda y Juan Ernesto Montesinos del bloque Vamos con Todos «en el día el último día del año». Finalmente Odarda concluyó: «después de un arduo trabajo se logró presentar esta demanda de ejecución de sentencia que en caso de ser favorable va a beneficiar a todos los adultos mayores jubilados del PAMI en toda la Argentina«.