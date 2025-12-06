El periplo de los jubilados en busca de medicamentos y tratamiento en Río Negro

Para los jubilados es cada vez más difícil acceder a los medicamentos. También se complica seguir los tratamientos por recortes en las coberturas.

Río Negro no escapa a la situación general y en la provincia las quejas recaen sobre PAMI (Programa de Asistencia Médica Integral para Jubilados y Pensionados). En comunicación con Diario RÍO NEGRO, Haydeé Bustos, integrante de Jubilados Autoconvocados Fiske Menuco y miembro del Consejo de Adultos Mayores del Municipio comentó que: «el acceso a la salud se ve muy dificultoso a raíz de tanta precarización que hay en el sueldo del jubilado, porque las prestaciones de PAMI en muchos casos cobran coseguro».

Bustos señaló que, como las atenciones médicas no pueden posponerse, muchas personas terminan pagando el coseguro. “Los prestadores argumentan que PAMI no está pagando en tiempo y forma”, afirmó. En consecuencia, “la gente tiene que elegir”. Y agregó: “Si pasa por tener que comer y comprar la medicación, también. Porque con la mínima no cubrís ni siquiera la canasta básica”, lamentó.

Respecto a esto, el Observatorio de Políticas Públicas para Personas Mayores de la Universidad Nacional del Comahue argumentó que en la actual gestión del Gobierno nacional se aplicaron «políticas publicas regresivas» que impactaron con fuerza en los programas de cuidado y el haber jubilatorio.

Según afirmaron, no sólo se frenó la movilidad jubilatoria -haciendo referéncia al doble veto de la ley de movilidad-, sino que además, el incremento anunciado para el mes de diciembre de este año no alcanza para recomponer el haber jubilatorio mínimo.

Jubilación mínima $340.879,59 Según lo informado por Anses en diciembre de 2025.

PUAM $272.703,67 Pensión Universal Para el Adulto Mayor.

Fernando Henríquez, Secretario de Políticas Públicas y Personas Mayores de Río Negro explicó que, actualmente el Gobierno Provincial lleva adelante el programa SIPROVE el cual consta de un beneficio económico para la compra de alimentos para aquellos que cobran el haber mínimo o no llegan a cubrir todos sus gastos. El mismo consta de $238mil aproximadamente, según aseguró Henríquez.

Por otro lado, desde el Observatorio señalaron que el espacio multisectorial La Cocina del Cuidado (CELS), en su informe Nº 5, detalla que de 4,6 millones de personas que percibían remedios del PAMI en la actualidad sólo lo perciben tres millones con lo cual «2,8 millones de Personas Mayores perdieron al menos una política de cuidado».

Con respecto a esto, Bustos denunció que «hay prestadores y especialistas que han dejado de pertenecer a la cobertura de PAMI«, entonces «cuando se pide un turno, hay que esperar, por ahí poco o por ahí mucho. Pero siempre hay que esperar». Además de tener que abonar el coseguro si el especialista lo requiere. Y si bien por cualquier urgencia se puede concurrir a la guardia de un hospital -reflexionó- acceder a la salud pública también «resulta imposible» porque «está vaciada«.

La refrente describe casos en los que «han querido cobrarle los estudios a los jubilados y después tienen que hacer toda una gestión o poner un recurso de amparo para ir a reclamar al PAMI, y así poder acceder a ese estudio o tratamiento. Eso que genera que se aplase más la medicación y los exámenes que se tengan que hacer». Por lo que solo llegada esta instancia las personas pueden lograr acceder a sus fármacos o procedimientos médicos con cobertura.

A esta dificultad para garantizar el acceso a la salud se suma el cambio de jefe de la Unidad de Gestión en Río Negro, debido a la renuncia Juan Ignacio Viñals. El del médico cipoleño dejó su cargo el 1° de diciembre. El 5 de diciembre se dió a conocer que el lugar vacante en la Dirección General de la UGL Río Negro será ocupado por Nicolás Petrini.

Según indicó Bustos, «todas las gestiones que se habían hecho en conjunto con las agrupaciones jubiladas, con los consejos de adultos mayores para lograr un canal de diálogo más fluido» se frustraron por la salida del exfuncionario Viñals.

PAMI afirma: «Técnicamente estamos al día»

En consonancia con los reclamos de los jubilados, varias farmacias manifestaron dificultades con los pagos de PAMI y coberturas de drogas, lo que se traduce en complicaciones en la atención al público.

Roberto Zgaib, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro declaró a este medio que «los jubilados no tienen dificultades mientras las farmacias atiendan. El problema es que hay atrasos en los pagos de PAMI e IPROSS y hay farmacias que los planes de mayor cobertura ya no los atienden». Según detalló, las ventas de medicamentos se traducen en -20% menos unidades.

Por su parte, una fuente cercana a PAMI aseguró que «los prestadores están al día», ya que el 3 de diciembre «se pagó lo poco que se debía», mientras que en «las farmacias está pago todo lo vencido». Y si bien, «hay facturaciones que aún no se hicieron», aseveraron a Diario RÍO NEGRO: «técnicamente estamos al día con todo».