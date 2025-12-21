Farmacéuticos denuncian deudas de Ipross y PAMI y advierten que no pueden garantizar las prestaciones

En un reciente comunicado el Colegio de Farmacéuticos de Río Negro alertó que «al día de la fecha las principales obras sociales del Estado (Ipross y PAMI), registran deuda con todas las farmacias de la provincia«, y que esta «delicada situación» genera «incertidumbre» sobre el sostén de las prestaciones en la antesala de fin de año. Es por esto que solicitan a los clientes «tener paciencia» y comprender el «delicado momento» que están viviendo en un contexto «ajeno a sus responsabilidades».

En comunicación con Diario RÍO NEGRO, Alejandra Fanloo, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia, explicó: «con PAMI tenemos un convenio nacional, y venimos cobrando atrasado desde hace bastantes meses. Desde agosto hasta ahora el atraso se sintió mucho más. En vez de pagar dos quincenas al mes, fueron pagando una. Entonces, ahora a fin de año tenemos acumuladas casi tres quincenas completas.»

La presidenta explicó que el sistema de pagos de PAMI se realiza a través de anticipos y saldos parciales, por lo que cada quincena se cobra de manera fraccionada y en distintas fechas. En ese marco, señaló que actualmente se acumulan pagos equivalentes a tres quincenas completas.

Indicó además que los plazos de cobro se extendieron: mientras que antes las farmacias percibían los pagos entre 30 y 45 días, con un anticipo a los 10 días de trabajo, hoy el cobro se da en un promedio de 45 a 60 días. En ese sentido, advirtió que “se pasó muchísimo la fecha de pago” y agregó que “la promesa es que se va a pagar ahora en la última semana del año”.

Fanloo relata que esta situación sumado a la baja en las ventas debido a que «los pacientes no tienen dinero» está afectando a las farmacias en su economía. «Uno puede ir como quien dice surfeando un poquito y acomodando algunas cosas, pero son muchas las que no podemos acomodar», lamentó. Debido a la dificultad que atraviesan para cumplir en tiempo y forma con los pagos -detalló- eso hace que los proveedores apliquen recargos. «Es toda una cadena que va complicando más la situación de las farmacias», expresó con preocupación.

La referente admitió que si bien los farmacéuticos tienen en claro que las personas que atienden necesitan la medicación de forma imprescindible, «las farmacias están haciendo lo que pueden en su mostrador». Y agregó que «entregan lo que tienen«, ya que muchas están perdiendo su stock debido a que no lo pueden reponer o a los recortes de créditos en las distintas droguerías.

«Creo que si esta situación sigue en el tiempo vamos a llegar a ver más gente que ande recorriendo de una farmacia a la otra para ver si puede conseguir su medicación. Y no es que la farmacia no se lo quiera entregar, sino que no lo tienen realmente», puntualizó.

A la par de la problemática con PAMI y la retracción del consumo, se suma Ipross. «Nuestra obra social provincial también está atrasada en dos quincenas, entonces la suma de las tres cosas, hace que tengamos todo junto a fin de año, que es cuando siempre se complican más las cosas a nivel general», evaluó la presidenta.

Finalmente, la farmacéutica adelantó que entre esta semana y la próxima habrá reuniones con farmacias. Y agregó que no hay riesgo de que se suspenda la atención a estas obras sociales ya que «no es una solución» porque «seguís teniendo las obligaciones a pagar». Aunque el problema sigue siendo que «cada farmacia no va a poder entregar los medicamentos».