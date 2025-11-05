Juicio causa Cuadernos: Cristina Kirchner y 86 acusados se enfrentan a 540 hechos de corrupción

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner comenzará a ser juzgada este jueves como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho junto a otros 86 acusados. En la lista de imputados se encontraban exministros de su gobierno, el remisero y autor de los «cuadernos», Oscar Centeno, y un medio centenar de empresarios.

El Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, dará inicio al debate desde las 9.30, con transmisión pública por el canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación. El proceso podría durar tres años.

Durante el primer mes, las audiencias transcurrían cada jueves con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio en el caso central y los conexos que llegaban al debate.

La investigación de corrupción más extensa de la historia

La fiscal general Fabiana León, quien encabezaba la acusación en el caso “Cuadernos”, advertía que esta investigación constituía la causa de hechos de corrupción más extensa que se había realizado en la historia judicial argentina. Agregaba, en un informe, que solo era «comparable a unas pocas a nivel mundial».

La exmandataria debía conectarse al debate desde su lugar de detención domiciliaria en San José 1111, donde cumplía la pena de seis años de prisión por administración fraudulenta impuesta en la “Causa Vialidad”, una condena que la Corte Suprema dejó firme este mismo año.

La investigación se centraba en la supuesta existencia de una asociación ilícita que funcionaba en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. Este mecanismo presuntamente se utilizaba para recaudar dinero de empresas constructoras, de energía y transporte a cambio de la adjudicación de contratos estatales.

Empresarios, exfuncionarios y el delito de cohecho

Entre los exfuncionarios que también eran juzgados se contaban el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obra pública José López, el exfuncionario de esa cartera Roberto Baratta, y los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.

En el estrado, además, se juzgaban 540 hechos de supuestos pagos ilegales por parte de empresarios para acceder a contratos de obra pública. Llegaban 65 hombres de negocios, entre ellos el primo del expresidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra y Enrique Pescarmona. También participaban dos choferes, uno de ellos Centeno, procesado como supuesto miembro de la asociación ilícita en calidad de imputado colaborador.

Los delitos imputados variaban según el caso, e iban desde asociación ilícita y cohecho hasta dádivas y encubrimiento. La asociación ilícita preveía hasta diez años de prisión y el cohecho, un máximo de seis años.

Se preveía que las declaraciones indagatorias de los acusados comenzarían entre fin de año y después de la feria judicial de enero. El Tribunal aún tenía que decidir si estas serían virtuales o se habilitaría la presencialidad para ese momento.

*Con información de Agencia Noticias Argentinas