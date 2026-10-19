Juicios laborales en Río Negro: aumentaron las causas y hubo un salto en los acuerdos de conciliación

La Justicia laboral de Río Negro registró más ingresos de causas y cambios en la cantidad de sentencias y acuerdos de conciliación durante el primer semestre de 2026. Imagen ilustrativa.

La Justicia laboral de Río Negro recibió 1.866 nuevas causas durante el primer semestre de 2026. La cifra representa un incremento de 56 expedientes respecto del mismo período del año anterior, cuando se habían registrado 1.810 ingresos, una suba interanual del 3,1%.

Los números forman parte del Informe Estadístico del Primer Semestre de 2026, elaborado por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

El período relevado coincide parcialmente con los primeros meses de vigencia de la reforma laboral nacional, que entró en vigor en marzo, cuyos efectos en la Justicia laboral rionegrina aún no se reflejan de manera concluyente en las estadísticas.

Cómo evolucionaron las causas laborales en Río Negro

La cantidad de nuevas causas laborales del primer semestre de 2026 superó en un 3,1% la registrada en el mismo período de 2025, aunque se mantuvo por debajo de los niveles de años anteriores.

En 2024 habían ingresado 2.362 expedientes, un 26,6% más que en 2026. En 2023 se alcanzó el máximo de la serie analizada, con 3.248 causas, un 74% por encima del registro de este año.

En cambio, la cifra de 2026 se acercó a la de 2019, cuando se habían iniciado 1.808 causas, un 3,2% menos que este año.

La distribución territorial muestra que la Tercera Circunscripción Judicial, con cabecera en Bariloche, concentró la mayor cantidad de ingresos: 635, equivalentes al 34% del total. Le siguió la Segunda Circunscripción, con sede en General Roca, con 571 expedientes, el 30,6%.

En la Primera Circunscripción, con cabecera en Viedma, se registraron 336 nuevas causas, el 18% del total. La Cuarta Circunscripción, con sede en Cipolletti, contabilizó 324, equivalentes al 17,4%.

En conjunto, Bariloche y Roca reunieron casi dos tercios de los nuevos expedientes laborales del semestre.

Qué reclamos llegaron a los tribunales

Entre los tipos de acción registrados, los reclamos vinculados con la Ley de Contrato de Trabajo encabezaron la lista, con 405 casos, el 21,4% del total. En segundo lugar se ubicaron las demandas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales comprendidas en la normativa de riesgos del trabajo, con 353 registros, el 18,6%.

El informe también contabilizó 198 homologaciones de acuerdos, 184 incidentes, 133 exhortos, 111 ejecuciones, 81 reclamos salariales y 76 amparos, entre otras categorías.

En cuanto a las clases de procesos, predominaron los juicios ordinarios, con 1.218 registros. Luego se ubicaron los procesos sumarísimos, con 203; los incidentes, con 184; las ejecuciones, con 141; y los amparos, con 63.

Menos sentencias definitivas y más acuerdos homologados

Durante los primeros seis meses del año, la Justicia laboral dictó 2.746 sentencias. De ese total, 917 fueron interlocutorias, 851 correspondieron a homologaciones, 517 fueron definitivas y 461, monitorias.

La comparación con los primeros semestres de 2024 y 2025 muestra una disminución en el grupo compuesto por sentencias definitivas, homologaciones y monitorias. Esa categoría pasó de 2.428 registros en 2024 a 1.852 en 2025 y 1.829 en 2026.

Las sentencias interlocutorias también mostraron una variación: después de pasar de 1.216 en 2024 a 1.409 en 2025, descendieron a 917 en el primer semestre de este año.

Estos indicadores describen la actividad de los tribunales, pero no equivalen por sí solos a una medición de la cantidad de conflictos laborales existentes. La cantidad de decisiones puede variar por la complejidad de los expedientes, las etapas procesales y los acuerdos que se alcanzan durante la tramitación.

El informe también contabilizó 8.935 expedientes con al menos un movimiento procesal durante el semestre, frente a los 9.075 registrados en igual período de 2025.

La conciliación prejudicial creció y aumentaron los acuerdos

Uno de los movimientos más destacados del relevamiento aparece en la conciliación prejudicial obligatoria, que se tramita a través de los Centros Integrales de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (Cimarc).

Durante el primer semestre de 2026 ingresaron 844 casos, un 4% más que los 812 registrados en el mismo período de 2025. El incremento interrumpió la tendencia descendente que se observaba desde el máximo de 1.152 ingresos alcanzado en 2021.

También creció la cantidad de trámites finalizados: se cerraron 709 expedientes, frente a 451 durante el primer semestre del año anterior.

Dentro de ese universo, en 531 casos las partes llegaron a una instancia efectiva de negociación. Finalmente, se alcanzaron 238 acuerdos, frente a los 147 registrados en 2025. La diferencia representa un incremento del 62% y constituye el mayor número de acuerdos para un primer semestre desde 2019, según la serie informada.

Audiencias y casos de violencia laboral

Durante el primer semestre se realizaron 2.086 audiencias de distintos tipos. Si se consideran específicamente las audiencias de conciliación y las vistas de causa, el registro fue de 1.664, por debajo de las 1.825 contabilizadas en 2025 y las 1.788 de 2024.

El informe también incluye las audiencias vinculadas con situaciones de violencia laboral. En los primeros seis meses de 2026 se realizaron 117, mientras que en el mismo período de 2025 habían sido 137. La caída fue del 14,6%.

Este procedimiento está contemplado en el artículo 72 del Código Procesal Laboral provincial, establecido por la Ley 5631, y prevé una vía sumarísima para abordar situaciones de violencia y acoso en el ámbito de trabajo. Entre sus principios se encuentran la celeridad, la reserva, la confidencialidad y la no revictimización.

La reforma laboral, en el contexto de los datos

La evolución de los indicadores judiciales coincide con los primeros meses de vigencia de la Ley de Modernización Laboral, sancionada a fines de febrero y publicada en marzo de 2026. Por el momento, los datos no permiten dimensionar el alcance de la reforma en los tribunales rionegrinos.

La normativa introdujo cambios en distintos aspectos de las relaciones laborales, entre ellos el cálculo de las indemnizaciones por despido, la actualización de los créditos laborales, la distribución de la jornada y el fraccionamiento de las vacaciones.

El fuero laboral de Río Negro cuenta con seis cámaras distribuidas entre Viedma, Roca, Bariloche y Cipolletti. Según el informe, todas funcionan bajo el modelo de Oficinas de Tramitación Integral, que separa las tareas administrativas de las jurisdiccionales.