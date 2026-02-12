Julieta Corroza explicó su voto a la reforma laboral: «Tomé decisiones diferenciadas»

Julieta Corroza durante la sesión de la reforma laboral en el Senado. Foto: captura.

La senadora de La Neuquinidad, Julieta Corroza, difundió las razones de su voto a la reforma laboral y los motivos por los cuales se abstuvo o votó en contra en algunos títulos específicos.

«Tomé decisiones diferenciadas», afirmó la representante del gobernador Rolando Figueroa en la Cámara Alta, quien votó en general la ley propuesta por Javier Milei por considerar que «Argentina necesita actualizar su marco normativo».

Afirmó que la ley actual «tiene casi 50 años» y hoy «no responde a las nuevas formas de producción, a los cambios tecnológicos ni a la realidad del mundo del trabajo». «Sin embargo, modernizar no puede significar retroceder en derechos ni debilitar la protección de los trabajadores. Por esa razón, tomé decisiones diferenciadas en algunos títulos de la ley», sostuvo.

Reforma laboral: abstención en el Título I

Julieta Corroza explicó que, durante la votación en particular, se abstuvo en el Título I «porque introduce modificaciones estructurales en el régimen laboral que generan incertidumbre respecto a su impacto real en la estabilidad del empleo y en las condiciones de contratación».

Este título contiene artículos que modifican la ley de Contrato de Trabajo, entre ellos el fraccionamiento de vacaciones y el período de aplicación, los cambios en las licencias por enfermedad (no se pagarán más al 100%) y la creación del «banco de horas».

«Si bien comparto el objetivo de promover la formalización laboral, considero que algunos aspectos requerían mayor debate, precisión y garantías para evitar efectos adversos sobre los trabajadores y los sectores productivos», afirmó Corroza.

Reforma laboral: voto en contra del Título XIV

La senadora de La Neuquinidad afirmó que votó en contra del Título XIV porque «sus disposiciones podrían afectar derechos laborales consolidados, particularmente en actividades estratégicas para el desarrollo productivo del país».

Este contiene cambios referidos a los convenios colectivos de trabajo, regula las comisiones paritarias, la llamada «ultraactividad» y fija el límite para la cuota sindical «solidaria» en 2%.

Reforma laboral: voto en contra del Título XV

«Rechacé el Título XV porque introduce cambios que impactan directamente en el funcionamiento de sectores clave como la industria hidrocarburífera y la construcción, pilares del desarrollo de Neuquén y generadores fundamentales de empleo e inversión. No podemos acompañar medidas que pongan en riesgo la estabilidad laboral ni el desarrollo de estas actividades estratégicas», planteó Corroza.

Este título limita el accionar de los delegados gremiales, de las asambleas (que no podrán realizarse sin que afecten el desarrollo de las actividades de la empresa) y establece sanciones por realizar bloqueos, daños o afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieran a medidas de fuerza.

Reforma laboral: voto en contra del Título XXVI

La senadora explicó que también votó en contra del Título XXVI «por considerar que sus disposiciones reducen garantías laborales históricas y afectan el equilibrio necesario entre productividad y protección del trabajador. Las reformas deben promover competitividad sin vulnerar derechos adquiridos», sugirió.

Es el que deroga estatutos profesionales específicos como el Estatuto del Periodista y reduce el financiamiento del INCAA.