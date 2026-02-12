Cuándo se vota la reforma laboral en Diputados: el Gobierno la quiere sin cambios y analiza estos posibles escenarios

Luego de la media sanción que obtuvo en el Senado el proyecto de la reforma laboral, el Gobierno de Javier Milei ya piensa lo que será su tratamiento en Diputados. Es un proyecto que considera prioritario y que sumó en las sesiones extraordinarias.

El oficialismo aspira a poder votar esa iniciativa antes del 27 de febrero.

Reforma laboral: el Gobierno la quiere sin cambios en Diputados

Las sesiones extraordinarias se extendieron hasta el 28 de febrero. La postura del oficialismo es que la iniciativa no regrese a la Cámara alta, indicaron desde Infobae. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, sostuvo que el Gobierno no aceptará modificaciones en el texto durante el debate en la Cámara baja. “La ley ya está, es esta”, enfatizó.

Según el medio de Buenos Aires, La LLA planea llegar al dictamen recién el miércoles que viene, ya que tiene que esperar que el Senado remita el proyecto que fue aprobado este jueves por la madrugada.

“Creo que transpolable no es. Hay muchos ejemplos de eso, de leyes que se aprueban en una Cámara y luego son rechazadas en la otra. A medida que fue pasando el tiempo se fue desarmando esta mentira de Milei de que esto es una mejoría para los trabajadores y en esa tarea tenemos que seguir trabajando”, sostuvo la diputada peronista Paula Penacca,citada por Infobae, al referirse a la que podría suceder en la Cámara baja.

Cuáles son los principales cambios que introduce la reforma laboral

El proyecto introduce el banco de horas, y modica el sistema de negociación colectiva y vacaciones (incorpora el fraccionamiento y que debe avisarse con una antelación no menor a 30 días),

Sobre las indemnizaciones por despidos, el proyecto sostiene que si se realizó sin justa causa, el empleador debe abonar una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses. Una novedad es que en el cálculo no se incluye el aguinaldo o premios que no sean de pago mensual. Además, establece la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para dar previsibilidad ante eventuales conflictos.

El Senado aprobó la reforma laboral: los votos a favor y en contra

El Gobierno de Javier Milei cosechó 42 votos que fueron aportados por la Libertad Avanza, el radicalismo, el PRO, Independencia, Frente Social de la Concordia, Despierta Chubut, Primero los Salteños, Provincias Unidas, Frente Cívico, y la Neuquinidad.

De esta manera, el oficialismo recibió el apoyo de los gobernadores de Salta Gustavo Sáenz, de Tucumán Osvaldo Jaldo, de Chubut Ignacio Torres, de Neuquén Rolando Figueroa, de Corrientes Juan Pablo Valdes, de Córdoba, Martín Llayorda, y de Misiones, Hugo Passalacqua.

Por su parte, los 30 votos de rechazo a la ley fueron aportados por el interbloque del peronismo conformado por el bloque Justicialista, Convicción Federal, y el Frente Cívico de Santiago del Estero que reunió 28 a los que sumaron dos legisladores de Santa Cruz.

En el último tramo asistieron a la sesión la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario Eduardo «Lule Menem», y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Con Noticias Argentinas e Infobae