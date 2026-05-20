Estados Unidos acusó a Raúl Castro por el derribo de avionetas civiles en 1996

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos por homicidio contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas civiles ocurrido en 1996, un hecho en el que murieron cuatro personas y que marca una nueva escalada en la tensión entre Washington y La Habana.

La acusación fue presentada ante un tribunal federal del Distrito Sur de Florida e incluye cargos por asesinato, conspiración para matar ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves.

El anuncio fue realizado por el fiscal general interino Todd Blanche en la Torre de la Libertad de Miami, uno de los símbolos de la comunidad cubana exiliada en Estados Unidos.

“Por primera vez en casi 70 años, el liderazgo superior del régimen cubano ha sido acusado en este país por actos de violencia que resultaron en la muerte de ciudadanos estadounidenses”, sostuvo Blanche.

El caso remite al 24 de febrero de 1996, cuando aviones militares MiG de Cuba derribaron dos aeronaves civiles pertenecientes a la organización Hermanos al Rescate, integrada por pilotos exiliados que realizaban misiones de asistencia a balseros cubanos en el estrecho de Florida.

Las víctimas fueron los ciudadanos estadounidenses Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña, además del residente legal Pablo Morales. Un tercer avión logró escapar del ataque.

La Organización de Aviación Civil Internacional determinó posteriormente que el derribo ocurrió en aguas internacionales, contradiciendo la versión del gobierno cubano, que argumentó que las aeronaves habían violado el espacio aéreo de la isla.

Además de Castro, la acusación alcanza a otros cinco militares cubanos que habrían participado en el operativo. En aquel momento, Raúl Castro ocupaba el cargo de ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, por lo que la Justicia estadounidense lo ubica dentro de la cadena de mando que autorizó la operación.

La imputación se conoció en medio de un endurecimiento de la política exterior de la administración de Donald Trump hacia Cuba.

Horas antes del anuncio judicial, el secretario de Estado Marco Rubio difundió un mensaje dirigido al pueblo cubano en el que prometió ayuda humanitaria y responsabilizó al régimen por la crisis energética y económica que atraviesa la isla.

Desde el gobierno cubano, el presidente Miguel Díaz-Canel cuestionó la postura de Washington y acusó a Estados Unidos de mantener una política de “injerencia” sobre Cuba.

En paralelo, la administración Trump avanzó en nuevas sanciones económicas y restricciones contra funcionarios y organismos cubanos, mientras crecen las tensiones diplomáticas entre ambos países.

Con información de AFP e Infobae.