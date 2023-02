Karina Álvarez y Daniel Herczeg son los compañeros de fórmula de Buteler en Cipolletti

Esta mañana el candidato de Juntos Somos Río Negro (JSRN) para la intendencia de Cipolletti, Rodrigo Buteler, anunció quienes serán sus compañeros de formula. Entre ellos se encuentra el nombre de Karina Álvarez quien estará a cargo del Concejo Deliberante, y Daniel Herczeg que será controlador municipal.

A pocas horas de su anunció como candidato Buteler comunicó por Twitter a sus compañeros de formula de Cipolletti. “Les presento a Karina Álvarez y Daniel Herczeg que me van acompañar en este desafío que es darle a Cipolletti nueva energía, con mucho diálogo y mucha participación”, expresó el actual ministro de gobierno y comunidad.

Les presento a Karina Álvarez y Daniel Herczeg que me van acompañar en este desafío que es darle a #Cipolletti nueva energía, con mucho diálogo y mucha participación. pic.twitter.com/5tukcRGlCX — Rodrigo Buteler (@RodrigoButeler) February 2, 2023

Karina Álvarez sería la encargada de presidir el Concejo Deliberante y Daniel Herczeg irá por el cargo de controlador municipal. “Dos personas que tienen un fuerte compromiso y capacidad de trabajo para construir el Cipolletti de los próximos 20 años”, dijo Buteler sobre sus candidatos.

Karina Álvarez será la candidata para presidenta el Deliberante

Karina Álvarez eligió Cipolletti para formar su proyecto de familia, entablar lazos y formarse socialmente. Actualmente es presidenta del Club Pillmatum, desde chica está involucrada en el ámbito deportivo y en lo cultural.

Karina nació en Río Colorado y en su infancia se mudó a General Roca. Allí formó parte del Club del Progreso en el equipo de natación y también fue parte del Vallet Rionegrino. «En el ’95 nos vivimos a vivir con mi pareja a Cipolletti. Su familia me adoptó como una hija, el cariño de la ciudad» contó Karina.

Ante la propuesta de JSRN manifestó que su motivación para formar parte surgió del espacio amplio y de dialogo que presentaba el equipo. «Siempre participé como ciudadana común, me invitaron a sumarme a este espacio, a dar mis opiniones, me escucharon. La amplitud de poder hacer, y el diálogo fueron fundamentales. Sin diálogo no podemos construir» remarcó Karina Álvarez.

Además, expresó su convicción por perder su esencia dentro del ámbito político.»Soy muy crítica, pero para criticar también hay que construir. ¿Qué podemos hacer con eso que no nos gusta? Consensuar y trabajar. Queremos que Cipolletti crezca y que las personas elijan Cipolletti para proyectar su futuro acá» declaró Karina Álvarez en diálogo con RÍO NEGRO.

Daniel Herczeg irá por el cargo de controlador municipal

Daniel Herczeg es contador, nacido y criado en Cipolletti. Estudió en el colegio industrial nº 5 y se recibió de contador público en la Universidad Nacional del Comahue. Su papá es Tomás Herczeg un reconocido pediatra de la ciudad.

El candidato por el cargo de controlador municipal, Daniel Herczeg expresó que recibió la propuesta de Rodrigo Butler hace un tiempo y que surgió de las diversas reuniones que tuvo con el ministro debido a su rol actual en el estado municipal.

Por 25 años desempeñó tareas en empresas de la industria de petróleo y gas. A partir del 2020 comenzó a desarrollar con mayor impulso la actividad independiente y en 2021 fue convocado para ser director general de la gestión económica en la secretaría de hacienda municipal, actualmente ocupa este cargo.

También tuvo su paso como dirigente del club Marabunta, desde este lugar manifestó que le interesa la vida institucional y la participación de la gente, «esto es algo en lo que hay que hacer foco”, manifestó.

En referencia a la propuesta de JSRN para la ciudad explicó que apunta a continuar dándole crecimiento. “Las propuestas van a surgir de Rodrigo Buteler y nosotros vamos acompañar. La ciudad tiene muchas oportunidades de crecimiento y creo que podemos trabajar para lograrlo”.