Karina Maureira entre el sí y el no: una sesión maratónica y un voto a favor de la Reforma Laboral con matices

Después de una jornada extensa y cargada de tensión en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, la diputada neuquina Karina Maureira explicó en diálogo radial los motivos de su voto “dividido” en el debate por la reforma legislativa.

La sesión se extendió hasta la madrugada, con más de dos decenas de capítulos, numerosos oradores y fuertes cruces entre los bloques mayoritarios. En ese escenario, los espacios provinciales quedaron, según describió, “en el medio”, intentando sostener una posición propia sin alinearse de manera automática.

Los artículos de la Reforma Laboral que rechazó Karina Maureira

Maureira acompañó el proyecto en general, pero rechazó artículos clave en la votación en particular. Según explicó, su postura se apoyó en la idea de que el país necesita modernizar su marco normativo y no puede quedar al margen de esa discusión.

Sin embargo, remarcó que ese acompañamiento no implicó un aval sin condiciones. Entre los puntos que votó en contra mencionó los artículos 14 y 15, que afectarían la continuidad de los convenios colectivos locales, y las iniciativas para limitar la libertad sindical.

Desde su experiencia previa en el periodismo, defendió el rol histórico de los gremios como organizadores del trabajo y cuestionó lo que definió como una mirada confrontativa del Gobierno nacional hacia el sindicalismo.

La Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral con 135 votos afirmativos.

Las críticas no tardaron en aparecer. Desde sectores gremiales, como el encabezado por Carlos Quintriqueo, referente de Asociación Trabajadores del Estado, hubo cuestionamientos por su acompañamiento en general.

La diputada respondió que mantiene diálogo con la mayoría de los dirigentes sindicales y que no comparte la idea de “poner a todos en la misma bolsa”. Aseguró que su voto estuvo guiado por la defensa de los intereses de Neuquén y no por alineamientos partidarios.

Karina Maureira defendió al BPN durante el debate sobre la Reforma Laboral

En ese sentido, Maureira también incorporó a su argumentación la necesidad de proteger herramientas económicas locales, como el Banco Provincia del Neuquén, al que definió como una expresión de soberanía financiera.

Además, se desmarcó de cualquier vínculo político directo con el presidente Javier Milei, y sostuvo que su conducta parlamentaria responde a una lógica de independencia, aun cuando eso la exponga a críticas desde distintos frentes.

La diputada admitió que su estrategia apuntó a preservar derechos laborales, aunque reconoció que no logró reunir los votos necesarios para frenar los artículos que objetaba. Ahora, con el proyecto en manos del Senado, consideró que será el tiempo el que permita evaluar su impacto real en el mundo del trabajo.

“No hay que tener miedo, la ley tiene que beneficiar”, sintetizó, al tiempo que expresó su expectativa de que el debate continúe en la Cámara alta.

Tras la entrevista, la mesa periodística dejó planteada una lectura habitual en la política nacional: la hipótesis de que el acompañamiento en general de los bloques provinciales podría estar vinculado a negociaciones por fondos, avales financieros o autorizaciones de endeudamiento.