Karina Maureira es diputada electa de Neuquén y adelantó su primer proyecto de ley: «Va a ser ejemplo»

La diputada electa de Neuquén, Karina Maureira, fue una de las pocas voces que acompañó a la del gobernador, Rolando Figueroa, en la conferencia de prensa que brindó el frente La Neuqunidad tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de este domingo en la provincia.

Tras arribar con algunos minutos de demora, la presentadora que encabezaba la lista del oficialismo provincial para la Cámara Baja dialogó con los medios, manifestó su «agradecimiento» por los votos recibidos y adelantó que, entre sus primeros proyectos a presentar, redactará uno que aborde la temática de la discapacidad».

«Tenemos que trabajar ese tema, la gente me pide hacer algo y por eso vamos a presentar un proyecto que va a ser ejemplo«, aseguró, entusiasmada.

Indicó, sin embargo, que también impulsará otras propuestas, muchas de ellas que ya son «ejemplo en Neuquén«. Mencionó concretamente la ley de Ficha Limpia, que ya se aprobó en la provincia pero que nieve de varios naufragios en la discusión nacional.

A su vez, aseguró que desde su banca «vamos a defender los recursos de Neuquén por los que nos quisieron avasallar«.

Destacó la posibilidad de «seguir trabajando muy fuertemente» en representación de la provincia y la eventual incorporación de algunos integrantes de la lista de La Neuquinidad en el gabinete de Rolando Figueroa.

Acerca de la victoria de La Libertad Avanza, dijo que desde la previa sabían que «iba a ser juna elección difícil», ya que existía «un marco nacional que ayudó a polarizar la elección en muchas provincias«.

«Cuando tenés una elección con candidatos que tienen fuerte apoyo nacional no es fácil», analizó. Igualmente, indicó que «estamos contentos con la elección, porque es la primera vez que estamos pisando el Congreso con La Neuquinidad«.

Además de Maureira, el oficialismo de Rolando Figueroa también tendrá como representante a Julieta Corroza, quien logró un lugar en el Senado.

Sobre el final, la futura diputada nacional se manifestó de acuerdo en conformar un bloque con otras fuerzas de carácter provincial, particularmente, con Río Negro y distritos de la Patagonia con presencia en la cámara de la que formará parte desde el próximo 10 de diciembre.