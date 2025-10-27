De conductora a diputada: quién es Karina Maureira, la candidata electa de La Neuquinidad

En las elecciones de medio término, los neuquinos definieron sus representantes dentro del Congreso y una candidata «sorpresa» ocupará una banca en la Cámara Baja. Se trata de Karina Maureira, la conductora que durante años ingresó a la casa de los vecinos a través de la pantalla. Tras conocerse los resultados, Karina manifestó su compromiso con «la temática de la discapacidad».

Karina Maureira, la periodista y cantante neuquina, fue electa diputada nacional por el oficialismo provincial La Neuquinidad. Asumirá su banca en la Cámara Baja el 10 de diciembre, tras los comicios en los que su espacio logró representación parlamentaria.

Quién es Karina Maureira: su perfil y trayectoria en Neuquén

Maureira, oriunda de General Roca, Río Negro, se desempeñó durante décadas como conductora del noticiero de Canal 7. Además, dirige su propio medio Kamonline y ha participado en diversas producciones.

También tiene un perfil más artístico. La, ahora, diputada electa es cantante y tiene un disco, varios videos musicales y ha realizado presentaciones en grandes escenarios como el de la Fiesta de la Confluencia. Pese a su nuevo rol, afirmó que de todas formas seguirá con la música.

Entre sus actividades más vinculadas a la social, dio cuenta de ser colaboradora de la línea fundadora del Consejo Provincial de la Mujer en Río Negro y ser parte de la Red por una Comunicación Democrática de la Niñez y la Adolescencia/ ENREDADOS.

Su rol en la política como diputada electa por La Neuquinidad

Luego de su victoria, la futura diputada nacional expresó su agradecimiento por los votos recibidos y anticipó los ejes de su labor legislativa. Entre sus primeros proyectos a presentar, Maureira detalló que redactará uno que «aborde la temática de la discapacidad», respondiendo a la demanda de los ciudadanos.

Además, la legisladora impulsará otras propuestas, muchas de ellas inspiradas en iniciativas ya implementadas en Neuquén. Mencionó concretamente la ley de Ficha Limpia, la cual ya fue aprobada en la provincia y que ella considera un «ejemplo» a replicar a nivel nacional. A su vez, Maureira aseguró que desde su banca «defenderá los recursos de Neuquén».

Respecto al resultado electoral, Maureira admitió que desde la previa sabían que «iba a ser una elección difícil», dado el «marco nacional que ayudó a polarizar la elección en muchas provincias». Sin embargo, indicó que están «contentos con la elección, porque es la primera vez que estamos pisando el Congreso con La Neuquinidad».

Cabe destacar que, junto a Maureira, el oficialismo de Rolando Figueroa también tendrá como representante a Julieta Corroza, quien logró un lugar en el Senado.