Karina Maureira: “La Neuquinidad no tiene pasado, tiene futuro”

En una entrevista concedida a Río Negro Radio, la diputada nacional electa por La Neuquinidad, Karina Maureira, repasó el escenario posterior a las elecciones generales y destacó la fortaleza de su espacio político, a pesar de la incidencia del contexto nacional.

Maureira afirmó que “el mensaje nacional nos pasó por encima” y explicó que el resultado estuvo condicionado por la fuerte polarización entre las principales fuerzas del país.

Sin embargo, aclaró que no observa el proceso electoral “con la cara hacia abajo”, sino como un punto de partida para “seguir trabajando con convicción y mirando hacia el futuro”.

Durante la conversación, la legisladora electa hizo autocrítica y reconoció que uno de los desafíos pendientes del espacio provincial fue “poner el ojo en la cuestión generacional” y comunicar con mayor claridad que La Neuquinidad representa una alternativa distinta a las estructuras tradicionales.

Nosotros no somos el pasado. Somos una alianza que va por otro costado y pretende otra cosa”, aseguró.

En relación con la próxima composición del Congreso, Maureira anticipó un panorama complejo.

“Me voy a encontrar con una pared tremenda, porque van por todo y por cambios muy profundos”, advirtió.

Si bien valoró la necesidad de reformas, señaló que “no se puede votar una cosa así de un día para el otro” y destacó que su prioridad será “respetar los derechos que se han obtenido a lo largo del tiempo”.

La futura diputada también se refirió a su paso del periodismo a la política, tras más de dos décadas de trabajo en Canal 7.

“Creo que cobré bien del otro lado”, expresó con humor, y describió su nueva etapa como “un crecimiento increíble, personal y profesional”.

Aseguró que su decisión de sumarse a La Neuquinidad fue por convicción y que su compromiso con el proyecto provincial se mantiene firme: “No está en mi cabeza irme a otro espacio. Quiero trabajar en el Congreso y hacer lo que vine a hacer”.

De cara a los próximos años, Maureira subrayó que el espacio liderado por Rolando Figueroa “va a defender los intereses de Neuquén y fortalecer la neuquinidad”.

A su juicio, el desafío es consolidar un modelo político y de gestión “que piense en la provincia y en su gente”.