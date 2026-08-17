Un viaje a Mendoza, para ir sobre los pasos del General San Martín

El Plumerillo fue escenario de una de las grandes preparaciones militares.

En Mendoza, basta seguir las huellas de José de San Martín para entrar en una historia que cambió el destino de Sudamérica. En agosto, cuando la provincia vuelve a poner en primer plano la figura del Libertador, la histórica Ruta Sanmartiniana se convierte en una invitación a recorrer los lugares donde el general fue gobernador de Cuyo, organizó el Ejército de los Andes y comenzó a darle forma a una de las gestas militares más trascendentes de América.

La provincia acaba de completar una primera etapa de puesta en valor de la cartelería de este recorrido. La intervención, realizada por el Ente Mendoza Turismo (Emetur), incluyó la restauración de los soportes, la renovación de la gráfica y la actualización de la información para que cada sitio pueda ser comprendido por mendocinos y visitantes. La nueva señalética busca, además, unificar la identidad de los espacios que forman parte de este circuito histórico.

Un recorrido por la historia

La primera etapa alcanzó nueve lugares emblemáticos: el Museo Casa de San Martín, el Museo Histórico Las Bóvedas, el Campo Histórico El Plumerillo, la Basílica de San Francisco, las Ruinas de San Francisco, el Museo del Pasado Cuyano, la Pinacoteca Sanmartiniana “Fidel Roig Matons”, la zona del Área Fundacional y la Casa Molina Pico.

Son sitios diferentes entre sí, pero unidos por una misma historia. En algunos se conservan objetos y documentos; otros permiten reconstruir la vida cotidiana de aquella época, mientras que determinados espacios fueron protagonistas directos de la organización de la campaña libertadora. Recorrerlos es armar, paso a paso, el mapa de una Mendoza que a comienzos del siglo XIX se convirtió en el centro de una empresa extraordinaria.

El Museo Casa de San Martín, un lugar emblemático.

La presidenta del Emetur, Gabriela Testa, destacó que la provincia cuenta con numerosos espacios vinculados a la figura de San Martín y que durante el denominado Agosto Sanmartiniano se multiplican las oportunidades para conocer ese patrimonio. Mendoza tiene 28 de los 83 sitios certificados por el Pasaporte Nacional Sanmartiniano, distribuidos en 12 jurisdicciones del país.

Ese dato convierte a la provincia en el territorio con mayor presencia dentro de este recorrido nacional. El pasaporte reúne los principales escenarios relacionados con la vida y obra del Libertador y permite descubrirlos como parte de una experiencia de turismo histórico y cultural.

Donde comenzó la gesta

Hay un lugar especialmente simbólico dentro de este itinerario: El Plumerillo. Allí, en las afueras de la ciudad, San Martín organizó y entrenó al Ejército de los Andes antes de iniciar el cruce de la cordillera. Pensar que desde estos terrenos partieron hombres, caballos y provisiones hacia las montañas permite dimensionar la magnitud de aquella empresa.

Pero la historia también aparece en pleno corazón de Mendoza. Iglesias, antiguas construcciones, museos y espacios del Área Fundacional permiten reconstruir los años en que San Martín gobernó Cuyo y convirtió a la región en una pieza fundamental de su estrategia.

El Cerro de la Gloria completa el recorrido.

La actualización de la cartelería busca precisamente que esos lugares puedan ser interpretados con mayor facilidad. No se trata solamente de colocar un cartel: cada señal funciona como una puerta de entrada a una historia que, muchas veces, permanece escondida detrás de una fachada, una ruina o un antiguo solar.

Desde el Emetur señalaron que los carteles fueron rediseñados y reubicados tomando como referencia los datos del Pasaporte Nacional Sanmartiniano. La tarea permite que la información de los distintos sitios sea más clara y facilite a quienes recorren Mendoza completar el circuito y conocer en los espacios vinculados con San Martín.

Para caminar con la historia

La propuesta tiene además algo de viaje lento. Es posible combinar la visita a los museos con caminatas por la ciudad, detenerse frente a una iglesia, entrar a un edificio histórico o imaginar cómo era Mendoza cuando el futuro Libertador recorría sus calles.

En tiempos en que muchos viajes buscan experiencias auténticas, la Ruta Sanmartiniana ofrece una posibilidad diferente: conocer un destino a través de los personajes y acontecimientos que ayudaron a construirlo. La historia deja de ser una fecha en un libro para convertirse en un recorrido concreto.

Porque si existe un lugar en la Argentina donde seguir los pasos de San Martín adquiere una dimensión especial, ese lugar es Mendoza.

Qué hacer en Mendoza en invierno

La ciudad ofrece un abanico de actividades para disfrutar durante el invierno. Las fuertes nevadas de los últimos días transformaron el paisaje cordillerano y permiten llegar hasta Uspallata, mientras que la zona de Potrerillos se convirtió en una de las postales más atractivas para quienes buscan disfrutar de la nieve y la montaña.

En la ciudad, la propuesta cambia de escenario y se concentra en la gastronomía y la vida nocturna, especialmente en los alrededores de Arístides Villanueva, donde bares, pubs y restaurantes ofrecen distintas experiencias. A esto se suma el enoturismo: Mendoza cuenta con 230 bodegas abiertas al turismo, con visitas guiadas, degustaciones, muestras de arte, restaurantes y opciones de alojamiento.

Para completar el recorrido aparecen clásicos como el Parque General San Martín y el Cerro de la Gloria, mientras que hacia el sur provincial esperan San Rafael, General Alvear y Malargüe, con paisajes y actividades para armar una escapada diferente.

¿Qué es el pasaporte Sanmartiniano?

El Pasaporte Nacional Sanmartiniano surge como oferta turística basada en el turismo cultural y patrimonial, que apela al interés mundial por lugares históricos, monumentos, y tradiciones locales. Su objetivo principal es rescatar, revalorizar y sistematizar los hitos vinculados a la vida y legado del General San Martín, poniendo en valor tanto su relevancia histórica como su impacto en la identidad nacional.

A través del pasaporte, los visitantes podrán documentar sus recorridos, aprender sobre la historia de la independencia, y desarrollar un vínculo emocional y empático con la figura de San Martín.

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