Karina Milei llevó a Sandra Pettovello a una cena con diputados libertarios y crecen las versiones sobre un posible reemplazo de Adorni

En medio de las crecientes especulaciones sobre el futuro de Manuel Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, protagonizó un gesto político que alimentó las versiones sobre una eventual sucesión. El lunes por la noche participó de una cena con diputados de La Libertad Avanza junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, una de las funcionarias que más suena dentro del oficialismo como posible reemplazante del actual jefe de Gabinete.

El encuentro se realizó en un restaurante de Villa Urquiza y contó además con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Según trascendió, el objetivo fue fortalecer el vínculo entre los legisladores y los integrantes del gabinete nacional.

Durante la reunión, Pettovello compartió conversaciones con los diputados sobre la gestión y escuchó inquietudes de los legisladores en un clima distendido. Sin embargo, su participación fue interpretada por varios sectores oficialistas como una señal política, dado que habitualmente no suele involucrarse en actividades vinculadas al trabajo parlamentario.

La ministra aparece desde hace tiempo entre los nombres que circulan en la Casa Rosada como alternativa para ocupar la Jefatura de Gabinete si finalmente se produce una salida de Adorni. No obstante, desde su entorno aseguran que no tiene interés en asumir ese cargo y que prefiere continuar al frente de Capital Humano.

Mientras tanto, la situación de Adorni se encuentra bajo creciente presión política. En los últimos días quedó en el centro de la escena luego de que trascendiera que solicitó su adhesión al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias contemplado en la denominada Ley de Inocencia Fiscal, pocos días después de que su esposa realizara el mismo trámite.

Durante la cena también surgieron consultas sobre recientes cambios en el equipo de Capital Humano. Pettovello volvió a referirse a la salida de su ex jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, y aseguró que su desvinculación estuvo relacionada con cuestiones de confianza interna y no con el crédito hipotecario que había obtenido en el Banco Nación.

Uno de los elementos que refuerzan las especulaciones sobre un eventual ascenso de Pettovello es el Decreto 130/2026, que estableció que, ante una ausencia del jefe de Gabinete, la primera funcionaria en reemplazarlo sería justamente la ministra de Capital Humano. Solo en segundo término asumiría el titular de Defensa.

Más allá de las versiones, el encuentro tuvo un fuerte contenido político. Karina Milei aprovechó la ocasión para transmitir un mensaje de unidad y disciplina interna de cara al futuro electoral. Según relataron participantes de la reunión, insistió en que todos los sectores del oficialismo deben mantenerse alineados detrás de un mismo objetivo: la reelección del presidente Javier Milei en 2027.

La consigna «Milei 2027» fue el eje de la reunión y fue interpretada por varios asistentes como una señal para contener las diferencias internas que comenzaron a aparecer en las últimas semanas dentro del espacio libertario.

Aunque dirigentes cercanos a Patricia Bullrich participaron del encuentro y el clima fue cordial, la reunión dejó en evidencia que la conducción política del oficialismo busca reforzar la cohesión interna en un momento de creciente sensibilidad dentro del Gobierno.