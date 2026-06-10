Giro de Diego Spagnuolo en la causa ANDIS: ahora pide no peritar los audios por posible autoincriminación

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, pegó un giro en su estrategia en la causa que lo investiga por presuntos sobornos y sobreprecios. Tras haber exigidola realización de peritajes acústicos e informáticos para demostrar la supuesta falsedad de los audios que lo incriminan, el exfuncionario ahora solicitó formalmente retirar ese pedido y frenar la medida.

En la investigación judicial por presuntas coimas en Andis, la Justicia dictó el procesamiento de 19 personas, una medida dictada inicialmente por el juez Sebastián Casanello y que actualmente se encuentra bajo revisión de la Cámara Federal.

En la acusación formulada por el fiscal Franco Picardi, Spagnuolo figura en la cabeza de esta estructura ilícita, acompañado por Daniel Garbellini, exnúmero dos del organismo, y el médico Pablo Atchabahian. A su vez, el expediente señala el rol clave de Miguel Ángel Calvete, quien presuntamente operaba como un director paraestatal que impartía órdenes dentro de la institución.

El avance judicial sobre esta presunta asociación ilícita no se detuvo en esa primera etapa procesal. Desde fines de abril, el fiscal Picardi impulsó una segunda ronda de indagatorias que alcanzó a otras 24 personas.

Para la Justicia, las filtraciones no representan la evidencia fundamental de la causa. El expediente acumula otras pruebas sobre una presunta red de corrupción que direccionaba compras de remedios costosos y cobraba sobornos a droguerías.

La investigación detectó sobreprecios millonarios en la adquisición de insumos médicos. Sin embargo, la pesquisa penal se mantuvo sobre los directivos de Andis y nunca escaló hacia Karina Milei o la familia Menem, quienes aparecen mencionados en las escuchas.

En esta misma línea, el empresario Alan Pocovi fue citado a declarar por sospechas de lavado de activos. La fiscalía lo investiga como supuesto integrante de las operaciones que coordinaba Calvete.

Spagnuolo, de la exigencia de peritajes al temor por la autoincriminación

La investigación por todo este entramado de corrupción surgió a partir de una serie de grabaciones donde una voz, atribuida a Spagnuolo, describe de manera explícita el sistema de coimas que operaba en el interior de la agencia.

En un intento por hacer caer la totalidad del expediente, las defensas aseguraron desde el primer momento que esos registros eran la piedra angular de la causa y buscaron derribar su validez. Durante meses, el extitular de la ANDIS criticó a la Justicia por no haber verificado el origen de las escuchas e incluso presentó un análisis privado, realizado por una empresa alemana, que sugería una probabilidad del 65% de que se tratara de voz sintética en ciertos fragmentos.

A raíz de esas fuertes exigencias y por un pedido puntual de la Cámara Federal, el juez Ariel Lijo ordenó finalmente llevar a cabo los peritajes correspondientes hace dos semanas, solicitándole al principal acusado una muestra de voz para realizar la comparación. Lejos de colaborar para demostrar su inocencia, su abogado defensor, Pablo Parera, presentó un nuevo escrito para evitar a toda costa la producción de la prueba.

La defensa argumentó ante el magistrado que los cotejos de voz configuran una utilización del imputado como sujeto de prueba y que, ante esa posibilidad, la garantía constitucional contra la autoincriminación opera como un obstáculo legal inamovible.

“Especialmente porque su intervención activa e inconsulta en aquella medida podría aparejarle un resultado desfavorable/perjudicial respecto de la acusación que soporta”, reconoció el letrado sobre una posible autoincriminación.