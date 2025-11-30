Karina Milei reunió a La Libertad Avanza en Mar del Plata para trazar los objetivos legislativos de 2026

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este domingo un importante encuentro de La Libertad Avanza (LLA) en Mar del Plata, donde más de 740 dirigentes participaron del Seminario de Políticas Legislativas de Buenos Aires. El objetivo central fue definir los lineamientos políticos y parlamentarios del espacio de cara al 2026.

El congreso contó también con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la coordinación del diputado electo Sebastián Pareja. Además, participaron legisladores nacionales y provinciales, concejales y consejeros escolares de toda la provincia.

Congreso de la Libertad Avanza en Mar del Plata

Desde el espacio señalaron que “la intención de este encuentro fue poder reunir a todos los representantes que son parte del proceso legislativo de La Libertad Avanza en la Provincia para definir los rumbos de las agendas y poder apoyar el proyecto nacional de Javier Milei”. En esa línea, los dirigentes buscaron unificar criterios políticos para que la agenda libertaria tenga coherencia tanto en el Congreso Nacional como en la Legislatura bonaerense y los Concejos Deliberantes.

El seminario se extendió durante casi siete horas e incluyó espacios de formación y debate sobre los principales ejes legislativos que el partido planea impulsar en 2026. En la provincia de Buenos Aires, los temas más relevantes serán las discusiones presupuestarias, la organización política y de acuerdos, y la implementación pendiente de la Boleta Única Papel.

Entre los paneles destacados, se desarrolló un bloque de Técnica Legislativa, moderado por el presidente del bloque de senadores provinciales, Charlie Curestis. En materia educativa, la diputada nacional electa Miriam Niveyro moderó el bloque de Educación y Gestión de Consejos Escolares.

También hubo un panel dedicado a la Regionalización y Organización Administrativa y Territorial, a cargo del senador provincial electo Diego Valenzuela, y otro enfocado en la Reforma Electoral y la modernización del sistema de votación. A estos se sumaron mesas de discusión sobre Comunicación Parlamentaria, Organización Política, Presupuesto Público y Construcción de Acuerdos.

El cierre del encuentro estuvo a cargo de Sebastián Pareja, presidente del partido en la provincia; Martín Menem, vicepresidente de LLA; y Karina Milei, máxima referente nacional del espacio, quienes destacaron la importancia de consolidar una agenda legislativa común que fortalezca el proyecto libertario en todo el país.