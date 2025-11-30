Toma forma la planta que producirá un combustible ecológico y alternativo al gas en Neuquén

Neuquén está cada vez más cerca de contar con una planta de producción de pellets en Junín de los Andes, instalación con la que se espera elaborar una alternativa de calefacción más limpia y eficiente. En un comunicado, el Gobierno informó que ya se incorporó equipamiento en el lugar y que el resto de la maquinaria está por enviarse desde Italia.

La construcción Está a cargo de la empresa Corfone SA, a través de un esquema de financiamiento otorgado por la firma que también es de propiedad provincial, Gas y Petróleo del Neuquén (GyP).

El monto a invertir fue fijado en algo más de tres millones de dólares y tiene por objetivo habilitar una producción de seis mil toneladas anuales de pellets, un combustible ecológico elaborado a partir del descarte de la madera como cantoneras, aserrín y viruta de la propia producción.

El Ejecutivo destacó que el proyecto, además de servir para diversificar el negocio de la empresa forestal, abrirá una alternativa de calefacción para la población de la provincia, mientras en paralelo avanzan obras para extender las redes de gas en localidades donde todavía es materia pendiente.

Neuquén, más cerca de producir pellets: cómo avanza la planta de Junín de los Andes

Desde Conforme indicaron que una parte de los equipos ya está en etapa de fabricación y ensamble en Italia, representando cerca del 50% de todo lo que se invertirá en la iniciativa.

Al mismo tiempo se incorporó equipamiento nacional clave, como una descortezadora, una enfardadora y una chipeadora que ya se encuentran en el depósito de Junín de los Andes.

El financiamiento otorgado por GyP, una de las empresas energéticas de la Provincia, fue enmarcado en la nueva orientación de su conducción para que parte de sus utilidades se reinviertan en iniciativas de «desarrollo sustentable, social y económico» de todo el territorio neuquino.

Corfone, además de llevar adelante la instalación de la planta, será la encargada de garantizar su operación. La firma forestal depende del ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, se recordó.