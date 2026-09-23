Más proveedores neuquinos en Vaca Muerta: Rolando Figueroa e YPF se reúnen para definir incentivos

El gobierno de la provincia del Neuquén, YPF y la Federación de Cámaras Empresarias del Neuquén (Fecene) se reunirán el 21 de octubre con el objetivo de consolidar la participación del capital local en el desarrollo hidrocarburífero, según adelantó este martes el gobernador Rolando Figueroa en el acto para repasar sus primeros 1.000 días de gestión.

El propósito de la jornada será definir esquemas de integración de las pymes locales dentro de la cadena de valor de Vaca Muerta. Para lograrlo, la Provincia buscará identificar los requerimientos de bienes y servicios de las empresas operadoras y capacitar a las firmas neuquinas, además de otorgarles herramientas financieras que puedan competir de manera efectiva.

Esquema financiero y herramientas de apoyo a proveedores

Figueroa adelantó que el Gobierno articulará recursos crediticios a través de dos organismos: el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (Iadep) y el Ente Autárquico Intermunicipal (ENIM) de Cutral Co y Plaza Huincul.

El objetivo es financiar la adquisición de maquinaria y tecnología para las pymes que se radiquen o expandan en los parques industriales de Neuquén.

Asimismo, en conjunto con el Banco de la Provincia del Neuquén (BPN), se implementará un mecanismo de descuento de facturas pensado para acelerar la liquidez de los proveedores provinciales, aprovechando la solidez de YPF como pagador.

Respecto a la visión del Gobierno sobre el rol de las empresas neuquinas y el respaldo crediticio, Figueroa remarcó: «Nosotros queremos ver en la cadena de valor qué van a demandar las empresas, cómo podemos formar a nuestras empresas para que fabriquen, y si necesitan financiamiento, participar con el Iadep y con el ENIM para que las empresas locales puedan agregar valor».

«Con YPF también queremos trabajar con el descuento de facturas y el Banco de la Provincia del Neuquén y los proveedores, al saber que YPF es un buen pagador, para que los proveedores neuquinos se apalanquen», agregó.

El anuncio se apoya en resultados recientes del desarrollo industrial en la provincia, como la inauguración de una planta de cañerías de capitales neuquinos que es impulsada por la alta demanda del sector energético.

Figueroa con agenda internacional

El gobernador, a su vez, habló de su estadía en Francia la próxima semana y dijo que Neuquén expondrá sobre la medición de la huella de carbono y las oportunidades de comercialización de Gas Natural Licuado (GNL) para el mercado europeo.

En dicho viaje también se prevén avances en proyectos bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) vinculados a empresas como Pluspetrol, GIP, PAE y Total. Su visita se extenderá a España, país en el que se analizarán opciones de equipamiento para los centros invernales de la provincia.