La AIC y el Orsep entregaron a Carreras y Gutiérrez el informe de 255 páginas sobre el estado de las represas

La comisión evaluadora que formaron Río Negro y Neuquén para diagnosticar qué pasó con las represas en los últimos 29 años ya entregó el informe de 255 páginas a los gobernadores a tono de propuesta para que negocien con la Nación. Tiene todos los informes de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, AIC, y del Organismo Regulador de Seguridad de Presas, Orsep, sobre el estado en el que se encuentran y lo que debería hacerse con futuras concesiones.



En julio del año que viene terminan las concesiones hidroeléctricas de la cuenca, después de 30 años, El Chocón y Arroyito, y Cerros Colorados y en diciembre Piedra del Águila. “Todos los problemas hídricos y ambientales que generan las represas los tenemos que resolver desde acá, es la discusión que se da acá entre Río Negro y Neuquén porque son problemas que se generan para el desarrollo económico”, dijo el titular de Emprendimientos Hidroeléctricos, Elías Sapag en declaraciones a AM Cumbre.

Agregó que desde 1.200 kilómetros, en Buenos Aires, sólo reclaman que se genere energía firme, limpia y barata.

La comisión propuso participar en la administración de estas represas más allá de lo que resuelva la Nación en cuanto a renovar las concesiones o administrarlas a través de Enarsa. Las provincias a través del artículo 124 de la Constitución Nacional de 1994, son propietarias del recurso si bien las represas son de la Nación que las hizo y las pagó, aunque están amortizadas, indicó Sapag.

Hay otra comisión, el Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados que la hizo la secretaría de Energía de la Nación donde convocó a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, Cammesa, la AIC, el Orsep, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y a Enarsa, para evaluar qué pasó en los últimos 29 años.

Neuquén tiene acciones en Piedra del Águila, Pichi Picún Leufú y en El Chocón; las que se vendieron fueron las de Cerros Coloradas, en la gestión de Felipe Sapag, y las de Alicurá, que las vendió Jorge Sobisch. Las acciones se dividieron en clase A, de los concesionarios, clase B de las provincias y clase C de los trabajadores. Las acciones se hicieron mientras dure la concesión, no implican propiedad física de las presas.

Los consultores independientes que auscultan las presas anualmente son ingenieros de la región así como también los organismos como la AIC y la Orsep, por lo que “los que conocen las represas son técnicos de acá, ellos dicen qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo, lo que debemos ver con qué lo vamos a hacer”.

Evaluó que en estos 29 años, la Nación está en falta porque no construyó una represa en el Neuquén, Chihuido, que hubiera evitado en 2006 y 2008 cuando se produjo una crecida histórica que pusieron en riesgo las represas y la vida de los habitantes aguas abajo, no cumplieron con la ley al no liquidar correctamente las regalías a las provincias y no cumplieron con el contrato al no pagarle a la AIC que dice que todo lo que le paga la secretaría de Energía a la concesionaria, tiene que pagarle el 1,5%.

“Esto nunca fue así, utilizando artilugios, se pagó la tercera parte de lo que nos corresponde, se paga 3.000 pesos el mega a las hidroeléctricas y a nosotros nos paga 930 pesos”, describió Sapag.

Adujo que el efecto más grave es que las concesionarias, con las ganancias de las hidroeléctricas, construyeron dos centrales térmicas en las provincia de Buenos Aires que deberían funcionar con gas pero deben funcionar con gasoil y cuesta 170 dólares el mega cuando a las hidroeléctricas le pagan 21. “De ganancias de una energía limpia pusieron dos de energía sucia”, afirmó.

Poca agua en los ríos

El representante de Neuquén en la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, AIC, Elías Sapag, informó que está garantizada la próxima temporada de riego en el Alto Valle, pese a la histórica bajante de los ríos Limay con 170 metros cúbicos por segundo aguas abajo de Arroyito y 35 metros cúbicos por segundo aguas abajo de El Chañar.

La emergencia hídrica se declaró en agosto de 2021, cuando terminaba el invierno, y cayó una nevada extraordinaria que salvó el año hídrico, con 15 años de sequía en el Limay y 13 en el Neuquén.

El propósito es primero el consumo, segundo el riego, tercero la industria y cuarto la generación de energía. Indicó que “agua hay para todo el mundo” y que con la prórroga de la emergencia se pretende “garantizar el año hídrico, 2022 y 2023, donde va a haber agua, no va a haber problemas” a la vez que indicó que lo que se debe ahorrar es en la generación por lo que se va a contener en El Chocón.

El riego consume el 70% del agua que consumimos. El 10 % lo consumen las ciudades y el 20 las industrias. En Neuquén erogó unos 125/130 metros cúbicos de agua por segundo desde septiembre hasta abril. Las entrantes al río fueron las menores en los últimos 120 años, de diciembre a marzo llegaron a 20 o 25 metros cúbicos por segundo y se compensó con el agua de Los Barreales.

El Limay erogó 300 o 320 metros cúbicos por segundo para asegurar el pelo de agua y el riego en el Valle Medio y en el verano no entraban más de 100, por lo que había que compensar 200 metros cúbicos por segundo. El nivel de los embalses de Piedra del Águila y El Chocón bajaron, hoy se está 16 y 10 metros por debajo del máximo.

Describió que aguas arriba de los embalses, el panorama es desolador por la ausencia de humedad, e indicó que hubo que utilizar camiones, hacer perforaciones y reconducir meandros.

Adujo que pese a que castiga el consumo de Vaca Muerta, dijo que usa 4 a 5 metros cúbicos como máximo y se están erogando 205 metros en el Neuquén y Limay.