Una inversión de $1.700 millones para el sector Peumayén en Neuquén: cloacas y asfalto para familias que esperaron 25 años

Las obras buscan alcanzar a 380 familias neuquinas que se instalaron hace más de 25 años. Foto: archivo Matías Subat.

La infraestructura urbana crece en la ciudad de Neuquén. La obra cloacal del sector Peumayén entró en su etapa final mientras continúan las tareas de cordón cuneta y asfaltado.

Con una inversión de más de 1.700 millones de pesos, el Plan Orgullo Neuquino buscará garantizar el servicio básico a 380 familias neuquinas asentadas en la zona desde hace más de 25 años.

Cuándo finalizarán las obras en Peumayén

La nueva red cloacal en el barrio del oeste neuquino presenta un 92% de avance. Marco Zapata, presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat, contó a Diario RÍO NEGRO que no solo se avanzó con la cañería principal «sino también con la instalación de las conexiones domiciliarias«.

Detalló que hace 90 días inició la obra y que el plazo previsto para los trabajos era de 180 días. Mencionó que mientras se instalaban las cañerías algunos vecinos se conectaron cuando aún no estaban habilitadas.

«Para poder realizar las pruebas hidráulicas, hemos tenido que desconectar algunos vecinos nuevamente, realizar el tapado de las cañerías», explicó y aseguró que estas situaciones no frenaron el avance de la obra.

«Venimos muy por debajo del tiempo que teníamos que llevar. Entiendo que en 30 días como máximo deberíamos tener la obra finalizada y comenzar con la conexión de cada una de las familias«, anunció Zapata.

Aclaró que las conexiones domiciliarias realizadas por el municipio sólo serán hasta la primera cámara de inspección dentro de los lotes y que la conexión con la red interna, en los domicilios, es responsabiilidad de cada vecino.

Zapata también precisó que la obra se dividió en dos cuadrantes y «al mismo momento que vamos avanzando con la cloaca, detrás de eso la empresa va avanzando con lo que es cordón cuneta y el asfalto del barrio«.

Y anticipó «cuando termine la obra de cloacas, supongo que un par de meses después también va a finalizar el asfalto y el cordón cuneta«.