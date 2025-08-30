La apuesta de Primero Río Negro es escapar del “voto bronca”

El candidato a senador por Primero Río Negro Ariel Rivero se presentó este viernes en Bariloche con sus compañeros de lista, entre ellos el barilochense Facundo Villalba, y dijo que se proponen llegar al Congreso para trabajar por leyes “que mejoren la vida de la gente”.

Rivero buscó tomar distancia del clima de agresiones y hostilidades que parece dominar la campaña rumbo a octubre y se metió con las motivaciones de los electores. Dijo que la apuesta de su partido es que “se vote con sueños, con ilusiones, como era hace 20 años” y llamó a dejar a un lado el “voto bronca”.

También prometió “generar nexos entre el gobierno nacional y el provincial” con el fin de obtener beneficios para Río Negro, un poco en el sendero que transitó durante años su antiguo mentor político, Miguel Pichetto.

Rivero reafirmó su alineamiento con el presidente Javier Milei, pero se diferenció en los temas más polémicos. Dijo que en caso de tener presencia en el Congreso Primero Río Negro apoyaría las leyes para reforzar el presupuesto universitario, pero promovería auditorías severas sobre ese gasto. También se manifestó en contra de recortar beneficios a las personas con discapacidad.

En relación con las denuncias por coimas que sacuden desde hace varios días el panorama político, Rivero no se sumó a quienes las consideran una “operación” o una mentira. “Deberían ser separados de sus cargos Karina Milei y Lule Menem, no le hacen bien al presidente -opinó-. Ojalá se descubra rápidamente lo que ocurrió. No vamos a ser obsecuentes”.

Aseguró que su partido es “el cambio en serio” y anticipó que si les toca participar a partir del año próximo en el debate sobre una reforma previsional no votarán ningún recorte de beneficios para los jubilados. Cuando se le hizo notar que como seguidor de Milei su postura suena contradictoria, señaló que “el presidente está mal rodeado y mal asesorado”.

El proyecto provincial de Rivero

En un momento de su presentación con la prensa, Rivero y Villalba centraron la mira sobre la situación provincial y no ocultaron su propósito firme de pugnar en 2027 por la gobernación. El candidato a senador aseguró que si llega al Congreso trabajará para “defender los intereses de Río Negro” y lograr más recursos para la provincia, pero “si no se ordena y se hacen reformas, nada va a alcanzar”.

Dijo que en Río Negro hace falta priorizar las funciones esenciales del Estado como “salud, educación y seguridad”, y arrastra un grave déficit en esas áreas.

Atacó también a La Libertad Avanza por los candidatos elegidos en la provincia. Dijo que la aspirante a primera senadora Lorena Villaverde tiene múltiples causas penales y su segundo, Enzo Fullone, es el representante de Vialidad Nacional y se lo identifica con el abandono de las rutas.

Villaba atacó al gobernador Alberto Weretilneck por elegir como socio “al peor intendente que hay”, por el barilochense Walter Cortés, y señaló que este último, al igual que Villaverde, “son dirigentes que nos llenan de vergüenza y comparten un rasgo: tienen más causas penales que el gordo Valor”.

Villalba dijo que Primero Río Negro, en contraste, propone candidatos “honestos y representativos”. Y reivindicó la actuación de Rivero como intendente de Campo Grande, donde realizó obras y “terminó sin ninguna denuncia”.