PRO largó la campaña en Bariloche, con apoyos y diferencias con el gobierno de Javier Milei

Los candidatos al Congreso del PRO Río Negro presentaron sus ejes en el inicio de la campaña en Bariloche. Foto: Chino Leiva

El PRO Río Negro eligió la cordillera para el inicio de la campaña electoral. Primero con un video simbólico de sus principales figuras desde Villa Mascardi donde insistieron en el mensaje de defensa de la propiedad privada, y luego con una presentación de los candidatos, liderados por el legislador Juan Martin, en Bariloche, donde plantearon apoyos y diferencias con el proyecto del presidente Javier Milei.

El PRO lleva lista propia luego de dar por concluida la negociación con La Libertad Avanza, por diferencias con los protagonistas de esa fuerza a los que desde el partido amarillo se tildó de “delincuentes, vagos y paracaidistas”. Esa división consideran que los “fortaleció”, según afirmó hoy Martin, quien señaló que tener sus propias candidaturas los “ayudó bastante y demuestra que somos coherentes con lo que hacemos desde la Legislatura”.

“Estamos entusiasmados con esta campaña, tenemos la ilusión de dar el batacazo, más que por la debilidad de la propuesta del gobierno nacional, por la fortaleza de los ideales y valores que vamos a defender en esta elección”, dijo Martin, el primer candidato a senador del PRO- Propuesta Republicana, que encabezó una conferencia de prensa junto a Claudia Bértora, que lo secunda en la lista; Martina Lacour y Gastón Varela, candidatos a diputados.

Martin dijo que en esta elección se requiere la participación de la ciudadanía, admitiendo una merma en el interés por asistir a votar, y también señaló que sumarán su “mirada sobre la provincia”, además de desmarcarse de lo que creen que el gobierno de Milei “se equivoca”.

En la mirada nacional, Martin enumeró como esas “equivocaciones” lo que ocurre con el INTA, INTA y el hospital Garrahan, mientras que marcó su respaldo al “modelo económico y la lucha por bajar la inflación”.

Lacour marcó también diferencias con LLA: “Tiene que haber un Estado presente que esté en las obras, no se puede abandonar las rutas si queremos el desarrollo productivo”, señaló y cuestionó el detrimento de la calidad institucional con las polémicas del Congreso.

«El presidente y el gobierno nacional reacciona tarde»

Respecto al escándalo de los audios y las presuntas coimas en la agencia de discapacidad, Martin afirmó que se trata de un “bochorno institucional” y acotó: “Creemos que el presidente y el gobierno nacional reacciona tarde, tendría que pedir la renuncia de todos los funcionarios mencionados. Tienen que hacer algo”, insistió.

Consultado por la estrategia de la campaña en una elección nacional, el candidato a senador afirmó que “se polariza en los medios nacionales pero en el territorio es distinto y creo que a quien más perjudica es a Juntos Defendemos Río Negro”, afirmó y remarcó las “incoherencias” en los votos de los representantes del oficialismo provincial en el Congreso.

El PRO, busca sumar una banca a la que mantiene en el Congreso con Sergio Capozzi como diputado nacional, quien ayer acompañó el lanzamiento simbólico en Mascardi y se sumará a la estrategia. En los primeros días, la fuerza tendrá reuniones con el sector empresario y la militancia de la cordillera, también se presentarán los candidatos en El Bolsón.