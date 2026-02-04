La caída de los recursos de Nación tuvo un mayor impacto en Río Negro que en otras provincias

Los ingresos provenientes de nación mantienen la tendencia a la baja en Río Negro. Archivo

Un informe económico ratifica la caída de los envíos nacionales a las provincias, destacando que Río Negro y CABA sufrieron las “caídas reales” más importantes en las remesas de diciembre.

En enero, el descenso interanual de la coparticipación federal promedió el 7,5%, mientras que los otros recursos nacionales cayeron un 6,2% en términos reales.

Puntualmente, el estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) ratifica que el 2026 comenzó con mermas en los ingresos para las provincias.

El análisis repasa también la dependencia de los Estados provinciales de las transferencias de la Nación. En promedio, las asignaciones nacionales representan -en promedio- un 44,8% por la parte de la Coparticipación Federal de Impuestos (CFI) y llegan al 54% con las restantes “transferencias de origen nacional”.

Esa inyección de la Nación es heterogénea en la composición de ingresos. Con “un alto nivel de dependencia de los recursos» nacionales figuran “Santiago del Estero, Formosa, Jujuy, La Rioja y Catamarca”. La primera registra casi el 76% de sus recursos de procedencia de la Nación.

En el otro extremo aparecen Buenos Aires (36%), Chubut (33%) y Neuquén (33,1%). Cierra Capital Federal porque las partidas nacionales solo equivalen al 9,3% de la totalidad de sus ingresos.

Río Negro está por encima de la media, a partir de que el informe -con datos del 2023- indica que el 64,1% de sus disponibilidades se originan en la Nación, mayormente por las remesas de la coparticipación, que es casi el 85% de los envíos, mientras el restante 15% se corresponde con otras transferencias nacionales.

Entre sus conclusiones, el informe del Centro señala en enero de una “caída interanual de los Recursos de Origen Nacional de 6,2% en términos reales”, con una disminución del 7,5% en las partidas de Coparticipación Federal de Impuestos.

Después, CEPA ratifica que al analizar “la situación por provincia, se observa un comportamiento” y todas “registraron en diciembre una caída real en las transferencias de Origen Nacional”. Pero, luego, la evaluación destaca por “negativas” mayores a CABA, con un 7,8%, y a Río Negro, con un 7,3%.

Identifica, “en contraste, que las menos perjudicadas fueron Salta y Misiones, con caídas reales de 3,4% y 3,8% respectivamente en las transferencias” nacionales.

En el repaso de los envíos por coparticipación, “todas las provincias exhibieron desmejoras reales en el mes de enero de entre 5,2% y 8,3%.

El estudio analiza el comportamiento reciente de fondos de Nación a las provincias, planteando bajas importantes desde fines del 2023 y durante 2024, aunque en el primer cuatrimestre del 2025 “volvieron a mostrarse variaciones interanuales positivas” por la base baja de los períodos anteriores producto de comparar.

Agrega que “desde mayo de 2025 se evidencia un comportamiento errático con alternancia de variaciones interanuales positivas y negativas”.