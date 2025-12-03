La Cámara de Diputados aceptó la renuncia a diez legisladores: quiénes dejaron sus bancas

La Cámara de Diputados aceptó la renuncia de diez legisladores que tendrán otros cargos legislativos o en los Poderes Ejecutivos Nacionales o provinciales. Este miércoles será el acto de jura de los que resultaron electos. Quiénes renunciaron a sus bancas.

Los diez diputados que renunciaron a sus bancas

La sesión especial fue presidida por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y solo se extendió durante diez minutos. Los diputados que presentaron su renuncia fueron: Gladys Medina, Silvia Lospennato, Martín Soria, Nadia Márquez, Emilia Orozco, Diego Santilli, Itaí Hagman, Cristian Castillo y Carlos D’Alessandro. vl3IlQ

Durante la sesión especial se autorizó a Menem para que los reemplazantes de los diputados que renunciaron puedan jurar junto a los legisladores electos en octubre.

Juran este miércoles los diputados electos

El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, encabezará la sesión que tendrá como foco principal la jura. Se reconfigurará el nuevo escenario que tendrá a La Libertad Avanza como primera minoría desde el 10 de diciembre. Asistirá el presidente Javier Milei.

Ser primera minoría le permitirá al oficialismo no solamente reelegir con comodidad al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, quien logró afianzarse internamente luego de la victoria electoral de octubre, sino además designar al vicepresidente primero, que estaba en manos de la massista Cecilia Moreau (Unión por la Patria), y quien quedaría degradada a vicepresidenta segunda.

La Libertad Avanza ahora tiene 95 diputados nacionales y Unión por la Patria 93, tras los últimos movimientos.