Jurarán los nuevos diputados este miércoles: Javier Milei asistirá a la sesión

Este miércoles será la jura de los nuevos diputados nacionales. El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, encabezará la sesión. Se reconfigurará el nuevo escenario que tendrá a La Libertad Avanza como primera minoría desde el 10 de diciembre. Asistirá el presidente Javier Milei.

Jura de Diputados: La Libertad Avanza será primera minoría

La ceremonia iniciará a las 13. Jurarán 127 legisladores electos en la sesión preparatoria. La actividad en el Congreso dará lugar a la nueva conformación de fuerzas.

Ser primera minoría le permitirá al oficialismo no solamente reelegir con comodidad al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, quien logró afianzarse internamente luego de la victoria electoral de octubre, sino además designar al vicepresidente primero, que estaba en manos de la massista Cecilia Moreau (Unión por la Patria), y quien quedaría degradada a vicepresidenta segunda.

La Libertad Avanza ahora tiene 95 diputados nacionales y Unión por la Patria 93, tras los últimos movimientos. Uno de los más resonantes fue la formalización de la salida de tres legisladores del peronismo que conformaron el nuevo bloque Elijo Catamarca. Uno que se sumó al oficialismo fue Francisco Morchio, proveniente del PRO.

Javier Milei celebró ser primera minoría en Diputados

El presidente Javier Milei celebró este martes que La Libertad Avanza (LLA) pase a ser la primera minoría en Diputados, cuando se renueve el Congreso el 10 de diciembre próximo, tras la salida de legisladores de Unión por la Patria.

«Primer(a) minoría confirmado. VLLC! Fin», escribió Milei en su cuenta de X (ex Twitter) al citar un mensaje del presidente del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni.

«Bienvenido @Franmorchio al bloque de La Libertad Avanza. Tu apoyo incondicional en estos dos años y tu compromiso inquebrantable para lo que viene, fortalecen aún más nuestro rumbo hacia un futuro de libertad y prosperidad», escribió Bornoroni en la misma red social y arrobó al mandatario nacional, Martín Menem y la cuenta de Diputados de La Libertad Avanza.

