El diputado Capozzi deja el bloque del PRO porque «debe ser federal»

El diputado rionegrino Sergio Capozzi se sumó al éxodo político y renunció al bloque del PRO, justificando su decisión en que en esa bancada solo «quedan dos miembros del interior».

En su comunicado, el barilochense explicó que, «tenía que buscar una alternativa, sin apartarme del partido, y la encontré en Provincias Unidas, bloque presidido por una máxima autoridad del PRO santafecino».

El anuncio de Capozzi coincide con otras deserciones en la bancada del PRO, esencialmente hacia La Libertad Avanza, y sorprendió ya que, hasta hace pocos días, desestimó esa posibilidad.

Recuerda que se afilió al PRO «hace más de una década, cuando el mismo fue fundado en Río Negro» y repasa sus «diferentes responsabilidades», remarcando que «siempre luché» para que la fuerza se «convirtiera en una fuerza capaz de representar las ideas de miles de coterráneos y fundamentalmente defendiera los intereses de la provincia y sus habitantes».

Califica como la «prueba más dura» a las elecciones de octubre pasado cuando «tomamos el camino de ir solos, con el resultado conocido. La crisis del PRO es evidente», agregó. Detalla que el bloque «se redujo de 36 a 12 miembros, dos tercios perdidos por diferentes motivos».

Precisó que el «PRO de Río Negro lleva años bregando para que desde la conducción nacional se mire al interior» y admitió que el acompañamiento de «decisiones que íntimamente iban en contra de nuestros intereses o ideales. Lo hacíamos “por disciplina partidaria”.

Entendió que «seguir en el bloque no me brinda libertad para encarar esta tarea: de doce miembros solo dos son del Interior. Hoy el bloque representa al AMBA. Esta etapa debe superarse, el PRO debe ser federal».

Al final comunicó su pase a la bancada de Provincias Unidas para «seguir trabajando con la misma convicción y ahínco. Debemos crear una fuerza federal, sobre todo patagónica, que represente y lidere una nueva etapa de Libertad, Defensa de la Propiedad Privada, Seguridad y sobre todo Educación. Donde la transparencia incentive trabajo y obra pública, infraestructura para el crecimiento de la región.

Ese es mi compromiso, con ustedes y con mi país».