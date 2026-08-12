Vuelta al Senado de la Ley de Sociedades de Federico Sturzenegger: los cambios que plantea y el fuerte cruce en comisión

El Senado sacó del congelador el proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades, la ambiciosa iniciativa con la que el Ministerio de Desregulación busca derogar el marco normativo vigente desde 1972. La Comisión de Legislación General, conducida por la senadora libertaria Nadia Márquez, retomó las discusiones tras un intervalo de seis semanas trabado por la agenda política y el debate sobre la propiedad privada.

El objetivo del oficialismo es acelerar las negociaciones con la oposición dialoguista para firmar dictamen en la próxima reunión, cuya fecha se definirá en los próximos días.

Chicanas y cuentas pendientes en la comisión

El reinicio del debate estuvo lejos de ser pacífico. La sesión subió de temperatura cuando la jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se cruzó con Ricardo Nissen, ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) durante la gestión kirchnerista y un viejo rival político.

Nissen abrió el fuego al calificar la propuesta oficial como una amenaza al sistema comercial: “Esto es la consagración de las sociedades comerciales como trampa, para que la gente que tiene plata tenga más plata. La finalidad es que el empresario no responda por nada”, lanzó.

La respuesta de Bullrich fue inmediata. Le recriminó al exfuncionario haber trabado las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) durante su gestión: “Destruyó la posibilidad que tenían los jóvenes y emprendedores de comenzar una empresa, violando el principio jurídico de que una resolución no puede modificar una ley de la Nación”, le espetó.

Cripto, algoritmos y chau papel: los cambios que propone el proyecto

La propuesta libertaria busca sustituir de manera integral la Ley 19.550 para adecuar las estructuras empresariales al siglo XXI, eliminando controles burocráticos y digitalizando el esquema societario.

Los puntos más disruptivos del texto impulsado por Federico Sturzenegger incluyen:

Inteligencia Artificial y DAOs: se reconoce formalmente la existencia de Sociedades Descentralizadas Autónomas (DAO) que operarán bajo tecnología blockchain, y se habilita que las empresas tomen decisiones administrativas mediante algoritmos e IA .

se reconoce formalmente la existencia de Sociedades Descentralizadas Autónomas (DAO) que operarán bajo tecnología blockchain, y se habilita que las empresas tomen decisiones administrativas mediante . Aportes en Cripto y Tokens: se autoriza la integración de capital social con activos digitales y la representación de acciones mediante tokens para facilitar el financiamiento de startups.

se autoriza la integración de capital social con y la representación de acciones mediante para facilitar el financiamiento de startups. Digitalización absoluta: eliminación del papel obligatorio, creación de la «sede electrónica» para notificaciones legales y constitución de firmas con firma digital.

eliminación del papel obligatorio, creación de la «sede electrónica» para notificaciones legales y constitución de firmas con firma digital. Objeto social amplio: salvo expresa aclaración en el estatuto, las sociedades quedarán habilitadas para realizar cualquier actividad lícita sin atarse a un rubro único.

salvo expresa aclaración en el estatuto, las sociedades quedarán habilitadas para realizar cualquier actividad lícita sin atarse a un rubro único. Protección al ejecutivo: Se suma la «regla de discrecionalidad empresarial», que exime de responsabilidad a los administradores por decisiones estratégicas que fracasen, siempre que hayan actuado de buena fe.

Se suma la «regla de discrecionalidad empresarial», que exime de responsabilidad a los administradores por decisiones estratégicas que fracasen, siempre que hayan actuado de buena fe. Rescate de las SAS: incorpora de manera definitiva las Sociedades por Acciones Simplificadas al régimen general.

Durante la jornada, el director de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Álvarez, respaldó el proyecto argumentando que el nuevo esquema cumple con los estándares exigidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de trazabilidad y monitoreo.

En la misma línea, especialistas en derecho comercial señalaron que el régimen vigente responde a una economía analógica que ya no existe, y remarcaron que el Estado concentrará su fiscalización pública únicamente en las firmas que cotizan en bolsa o comprometan un interés público directo.

Con información de La Nación.