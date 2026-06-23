La confianza en el Gobierno de Javier Milei registró en junio su primera mejora en lo que va de 2026

El indicador elaborado por la Universidad Di Tella se ubicó en 2,07 puntos, marcando el primer alivio mensual para la gestión nacional. (Foto: Clarín Fotografía)

La confianza en el Gobierno de Javier Milei registró en junio de 2026 su primera mejora en lo que va del año. El dato surge del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) en base a un relevamiento de Poliarquía Consultores.

Con este repunte mensual, la percepción pública sobre la gestión nacional dio una señal de tregua tras cinco meses consecutivos de caídas y un fuerte desgaste acumulado. El indicador de junio se ubicó en 2,07 puntos, lo que implicó un incremento de 3,9% respecto a mayo.

De esta manera, la administración de La Libertad Avanza logró cortar la racha contractiva del primer tramo de 2026. En ese período, el índice había encadenado variaciones negativas con una contracción acumulada del 16,1% desde fines del año pasado.

La comparación histórica: En la línea de Macri y por encima de CFK

El informe permite trazar una perspectiva histórica precisa sobre dónde se para el oficialismo actual frente a los mandatos precedentes al cumplir el mes 30 de gestión:

Mauricio Macri: El nivel actual de Milei (2,07) resulta levemente superior al observado durante el gobierno de Cambiemos en el mismo período (2,04).





El nivel actual de Milei (2,07) resulta al observado durante el gobierno de Cambiemos en el mismo período (2,04). Néstor Kirchner: Se mantiene por debajo de la marca de la gestión presidencial de 2003-2007, que para este mismo mes registraba 2,42 puntos .





Se mantiene por debajo de la marca de la gestión presidencial de 2003-2007, que para este mismo mes registraba . Cristina Fernández de Kirchner: La medición actual supera los niveles de los dos mandatos de la expresidenta en el mismo punto de su gestión ( 1,70 en el segundo período y 1,61 en el primero).





La medición actual supera los niveles de los dos mandatos de la expresidenta en el mismo punto de su gestión ( en el segundo período y en el primero). Alberto Fernández: El indicador se posiciona sustancialmente por encima del registro dejado por la anterior administración del Frente de Todos, que tocaba un piso de 1,40 puntos.

Eficiencia y seguridad empujan la recuperación

De acuerdo con el desglose metodológico del ICG —que se mide en una escala de 0 a 5—, tres de los cinco componentes del índice mostraron mejoras en el mes de junio.

El subíndice de “Eficiencia” fue el que registró el mayor aumento, seguido por las subas en “Capacidad” y “Preocupación por el interés general”, aunque con variaciones más moderadas. En contraste, las dimensiones de “Honestidad” y “Evaluación general del gobierno” se mantuvieron estables respecto a mayo, sin traccionar cambios significativos.

Diferencias por sectores y el factor de las víctimas de delitos

El comportamiento de la opinión pública también mostró sesgos marcados según variables demográficas y sociales. Los mayores incrementos de confianza hacia la gestión se concentraron en las personas con nivel educativo primario, en los residentes del Gran Buenos Aires (GBA) y en aquellos encuestados que expresaron una expectativa de estabilidad económica para los próximos 12 meses.

Sin embargo, el dato más llamativo del reporte de junio se centró en el segmento de quienes declararon haber sido víctimas de delito en el último año. En este grupo específico, el nivel de confianza superó al de quienes no reportaron victimización, un movimiento que terminó por eliminar la brecha de percepción que se venía observando de manera regular en las mediciones previas.

El ICG se construye a partir de una encuesta nacional a población adulta en ciudades de más de 10.000 habitantes. El último trabajo de campo incluyó una muestra de 1.000 casos en 39 localidades del país mediante entrevistas telefónicas, realizadas entre el 2 y el 11 de junio de 2026. El relevamiento cuenta con un margen de error de ±0,06 puntos y un intervalo de confianza del 95%.