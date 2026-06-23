Nuevo desplante a Manuel Adorni: Patricia Bullrich no irá a la reunión convocada para senadores oficialistas

Agenda trabada: la jefa de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, enfrenta resistencias aliadas para avanzar con la reforma de los subsidios energéticos. (Foto: gentileza)

El bloque de senadores de La Libertad Avanza ingresó en una fase de abierta fractura operativa ante la situación judicial que acorrala a Manuel Adorni. La presidenta de la bancada oficialista en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, decidió no concurrir este martes a la Casa Rosada a la reunión convocada por la Jefatura de Gabinete. El desplante de la exministra expone la distancia insalvable que mantiene con el funcionario, investigado en los tribunales federales por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

La convocatoria de Adorni, pautada a partir de las 14:00 en tres tandas en la planta baja de la casa de Gobierno, tenía como fin ofrecer su versión sobre el origen de su patrimonio a los 21 senadores del espacio.

Sin embargo, en los pasillos del Congreso la cita fue interpretada como una «emboscada» publicitaria. Las segundas líneas parlamentarias advirtieron que el ministro coordinador buscaba forzar una foto de respaldo corporativo para amortiguar el embate judicial, más allá del exclusivo sostén de Javier Milei.

Las bajas providenciales en la bancada oficialista

Para evitar quedar expuestos en la fotografía oficial, varios legisladores clave de la estructura oficialista y sus aliados dialoguistas activaron justificaciones técnicas de último momento:

Patricia Bullrich: argumentó razones de agenda laboral, alegando la necesidad de preparar la crucial reunión de Labor Parlamentaria fijada para este martes a las 18:00.

argumentó razones de agenda laboral, alegando la necesidad de preparar la crucial reunión de fijada para este martes a las 18:00. Luis Juez: el senador cordobés canceló su asistencia aduciendo una audiencia judicial impostergable en los tribunales de su provincia.

el senador cordobés canceló su asistencia aduciendo una audiencia judicial impostergable en los tribunales de su provincia. Francisco Paoltroni: el representante formoseño notificó que se encuentra en un viaje oficial en los Estados Unidos, programando su regreso al país recién para este miércoles 24.

El malestar entre las espadas legislativas del oficialismo se incrementó ante la sospecha de que Adorni pretendía reeditar la explicación sobre el incremento de sus activos mediante herencias en efectivo y transacciones históricas en criptomonedas.

«Quiere tomarnos de boludos. Puedo tener cara de boludo, pero prefiero usarla en beneficio propio y no ajeno«, confió a Clarín uno de los senadores ausentes.

El endurecimiento de las reglas en el Senado

La decisión de Bullrich de acelerar la presentación de su propia declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción operó como el primer hito de diferenciación ética. Ante la parálisis política, el oficialismo intenta reconfigurar la estrategia en la Cámara Alta para blindar la gestión nacional de cara a la sesión ordinaria citada para este jueves.

En la reunión de Labor Parlamentaria de esta tarde, el bloque libertario buscará modificar los criterios de votación acordados la semana pasada. La meta técnica es elevar la vara institucional para anular el pedido de interpelación impulsado por el peronismo: se exigirá una mayoría especial de dos tercios de los votos de los presentes (48 senadores), dejando sin efecto la vía de la mayoría absoluta de 37 voluntades que pretendía utilizar la oposición.

Alineación o quiebre: un debate a puertas cerradas

Pese al vaciamiento de las primeras figuras de la bancada, un sector de los legisladores libertarios confirmó que asistirá al despacho de la planta baja de Balcarce 50 bajo el criterio de preservar la gobernabilidad del Estado. «Una bancada oficialista debe alinearse con el Gobierno. Hoy habrá un principio de revelación: se verá quién banca y quién no al Presidente«, sintetizó un senador que prefirió mantener reserva.

Hasta el momento, la continuidad de Adorni en la estructura ministerial depende exclusivamente de la posición intransigente de Javier Milei, quien transmitió a su entorno que solo evaluará un relevo en la Jefatura de Gabinete en caso de que el juez de la causa dicte un procesamiento penal firme.

Ante el riesgo de que la oposición utilice el recinto del jueves únicamente para cuestionar al exvocero, el oficialismo no descarta no dar quórum, sacrificando el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y un conjunto de pliegos de Cancillería de alto interés para el Ejecutivo.