Citaron a José Luis Espert a indagatoria por lavado de dinero: investigan los US$200 mil que recibió de Machado

El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, citó a indagatoria al exdiputado José Luis Espert en el marco de la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero. El dirigente deberá presentarse a declarar el próximo martes ante la Justicia, que busca determinar si introdujo fondos de origen ilícito en el circuito legal.

La medida judicial fue solicitada por el fiscal Fernando Domínguez. La acusación sostiene que el economista habría blanqueado los US$ 200.000 que recibió de parte de una organización criminal transnacional liderada por el condenado Federico «Fred» Machado.

Según precisó La Nación, estas maniobras de blanqueo se habrían materializado mediante la adquisición de vehículos de alta gama, específicamente un BMW y un Lexus valuados en US$ 130.000, sumado a la integración de un fideicomiso ubicado en Costa Esmeralda.

El origen de los fondos y la sospecha fiscal

El eje de la imputación radica en la justificación de esos activos. Originalmente, el dinero no había sido declarado por el exdiputado. Posteriormente, reconoció haber cobrado ese monto de Machado, argumentando que formaba parte de un contrato por US$ 1 millón firmado justo antes de la campaña electoral de 2019.

Según su versión, el pago correspondía a un supuesto asesoramiento brindado a una empresa minera en Guatemala.

Sin embargo, para la fiscalía se trata de un acuerdo simulado y los investigadores sospechan que dicho trabajo nunca existió. A raíz de este expediente, la Justicia ya había ordenado allanar la residencia del dirigente y le dictó la prohibición de disponer de su patrimonio.

El punto central a esclarecer es si el imputado tenía conocimiento del origen ilegal de los fondos. Para el fiscal Domínguez, el contrato de asesoramiento se habría confeccionado con posterioridad a la transferencia de las divisas, con el único objetivo de otorgarle una apariencia de licitud al dinero.

La ruta del dinero y el rol del contador

Los fondos ingresaron en enero de 2020 a través de una transferencia realizada desde una cuenta perteneciente a Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma vinculada de manera directa a Machado. Las autoridades sostienen que ese capital tendría un origen ilícito conectado con la organización criminal investigada en Estados Unidos, país donde el financista enfrenta graves acusaciones por fraude y lavado de activos.

Finalmente, la acusación judicial también pone el foco sobre el círculo íntimo del economista. Según el dictamen, el contador de Espert, Mariano Cosentino, habría tenido un rol relevante dentro de la maniobra, ya que se sospecha que fue el encargado de evaluar diferentes estrategias para lograr incorporar ese dinero irregular en las respectivas declaraciones juradas.



La orden de «no mostrar nada»: los mensajes de WhatsApp que complican a los contadores

La imputación del Ministerio Público Fiscal se apoya fuertemente en el contenido de los teléfonos secuestrados a los contadores de la estructura. De acuerdo con los chats y planillas de cálculo recuperadas, tras la detención de Machado en abril de 2021, los asesores de Espert analizaron alternativas impositivas que iban desde declarar el dinero como «liberalidad» hasta la opción que finalmente ejecutaron: «no mostrar nada» en las declaraciones juradas oficiales.

En uno de los audios de WhatsApp fechados en junio de 2021, se registra al propio exlegislador coordinando con sus contadores para que los honorarios se paguen de una forma que «no vuelva a descuajeringar todos los números que estamos ahora encaminando de a poco», haciendo alusión directa a las maniobras que realizaban para intentar blanquear sus índices de consumo interno frente al fisco.

El juez federal Lino Mirabelli deberá evaluar ahora el requerimiento de la fiscalía de San Isidro para fijar la fecha de las declaraciones indagatorias de todos los civiles y profesionales involucrados en la causa.