La defensa federal de Río Negro y Neuquén «está preparada para el cambio»

La organización de la defensa pública federal «es un faro en Latinoamérica. Es la más progresista, la más formada, tiene una identidad muy fuerte», aseguró la defensora ante el Tribunal Oral Federal de Roca, Celia Delgado. Dijo que ante la próxima entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal «están todos los cargos cubiertos» y trabajan en las capacitaciones.

A partir del 4 de noviembre los organismos de la justicia penal federal asentados en Río Negro y Neuquén tendrán un cambio histórico con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal, que instrumenta el sistema acusatorio adversarial, deposita la responsabilidad de la investigación en la fiscalía y mantiene en manos del juez el poder de la decisión.

El gobierno nacional dispuso implementar en etapas y por regiones el nuevo Código. Empezó en 2019 en Salta, siguió en mayo en Rosario; en agosto en Mendoza, en noviembre le tocará al norte de la Patagonia, en diciembre de Comodoro Rivadavia hacia el sur y se habla de que en marzo empezaría en el área de Bahía Blanca.

La defensora Celia Delgado explicó que «en Río Negro y Neuquén estamos preparados, están todos los cargos cubiertos». Elogió la tarea de la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, «una referente para América Latina».

La nueva organización

Se crearán «unidades de defensa» que tomarán un caso desde el comienzo hasta el juicio oral. Habrá otras para el remanente, que se ocuparán de los expedientes del sistema «viejo»: son los iniciados hasta las 23:59 del 3 de noviembre. Habrá unidades de defensa no penal y otra de ejecución, para atender la situación de los 40 detenidos aproximadamente a disposición de la justicia federal de ambas provincias.

Si bien en la Cárcel de Senillosa hay alrededor de 550 personas privadas de su libertad y en la Colonia Penal de Roca unas 150, la gran mayoría están a disposición de tribunales de ejecución de otras jurisdicciones.

Cómo es el esquema actual

En el esquema actual hay defensorías de primera instancia que toman el caso durante la instrucción, otras que se hacen cargo del juicio, y otras de la apelación.

Neuquén tiene dos defensorías en la capital, a cargo de Pablo Repetto (penal) y Pablo Matkovic (multifueros), una descentralizada en Zapala donde está Gabriel Rouret, y una ante el Tribunal Oral Federal en la que trabaja Nicolás García.

También hay un defensor de la víctima, Pedro Pugliese.

En Río Negro, en Roca el defensor Eduardo Peralta se desempeña en primera instancia y ante la Cámara Federal; Celia Delgado ante el Tribunal Oral Federal. Con la reforma pasará a ser coordinadora: «un rol de gestión y organización de los recursos humanos y materiales, la disposición de los lugares físicos y el diseño de la política de defensa», explicó.

En Viedma hay una defensoría descentralizada a cargo de Marcelo Sánchez y en Bariloche otra en la que trabaja Roxana Fariña.

Trabajo penal y no penal

Delgado dijo que en general la mayor demanda en las defensorías lo representan los amparos. «El trabajo no penal siempre fue un 55% contra un 45% del trabajo penal pero este año hubo un desbalance notorio y el 70% del trabajo es no penal, en particular por los amparos contra las obras sociales por cuestiones de salud». También hay reclamos por el registro de pensiones y por discapacidad, entre otros.

Narcomenudeo

Consultada sobre la decisión de la provincia de Neuquén de asumir la investigación y el juzgamiento del narcomenudeo, es decir las causas por temas menores vinculados con drogas, dijo que «el microtráfico no puede ser parte de la justicia federal si entendemos que es un fuero de excepción que tramita casos de gravedad. Desde ese punto de vista está bien».

Sin embargo, «no es justo para los defensores de la provincia de Neuquén, que están colapsados, transferirles toda la carga de trabajo que significa el narcomenudeo».

Además mencionó la falta de espacios para alojar personas privadas de su libertad debido a la crisis carcelaria, que ya derramó sobre las comisarías de la provincia.