La Defensora del Pueblo solicitó que Camuzzi evite cortes de gas por deuda en Río Negro

La Defensora del Pueblo, Adriana Santagati solicitó al Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Entge) que ordene a la concesionaria del servicio público Camuzzi Gas del Sur S.A. a que se abstenga de cortar el suministro de gas a los usuarios de Río Negro y solicitó facilidades de pago para abonar las facturas.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, desde la Defensoría señalaron que se trata de una “medida preventiva” ante la inminente llegada de las facturas que reflejarán los consumos de invierno y el riesgo de que se registren casos de morosidad por los servicios utilizados entre junio y septiembre de 2025. El pedido apunta a los hogares encuadrados en las categorías N2 y N3, es decir, usuarios de ingresos bajos y medios.

La Defensora del Pueblo también pidió habilitar un mecanismo «ágil, accesible y transparente» que permita a los usuarios pagar sus consumos en cuotas o regularizar deudas con tasas de interés de mercado, sin necesidad de acudir a las oficinas presenciales de las distribuidoras.

Desde Camuzzi sostuvieron que la compañía siempre ha contado con planes de pago y remarcaron que el primer paso es que el usuario manifieste a la empresa su voluntad de regularizar la situación. Además, agregaron que la mayoría de los clientes ya están digitalizados, lo que facilita el contacto: “Cuando detectamos que alguien ingresa en deuda, nos comunicamos y le pedimos que se contacte con nosotros”.

También afirmaron que las compañías tanto Camuzzi Gas Pampeana como Camuzzi Gas del Sur, tienen «una alta tasa de cobrabilidad y te diría que estamos en récord históricos» y agregaron que, a pesar de los incrementos tarifarios del año pasado, «hay una hay una fuerte voluntad de pago en todo el ámbito de concesión con niveles de cobrabilidad récord por arriba del 99% de pago«.

En relación al aumento del consumo en determinadas temporadas, Santagati señaló que las condiciones climáticas de la provincia de Río Negro -particularmente las olas polares históricas registradas en junio- incrementan significativamente la dependencia de los usuarios rionegrinos del consumo de gas y electricidad para calefaccionarse.

Tarifa de gas 10 al 18% es el aumento promedio entre enero y agosto del 2025, según datos brindados por la Defensoría del Pueblo. Los incrementos fueron del 10 al 15%, mientras que para los N3 (ingresos medios) oscilaron entre el 12 y el 18%.

Asimismo, advirtió que la falta de estos servicios esenciales representa un riesgo concreto para la salud y la vida humana, por lo que instó a actuar con especial sensibilidad hacia los habitantes de su provincia.

Según el informe anual 2024 de la defensoría de Río Negro la mayoría de los reclamos, un 55%, refirieron a los aumentos en las tarifas y a la necesidad de revisión de factoras e inscripción al subsidio de la segmentación energética. El 20% fueron quejas por problemas de facturación, mientras que un 11% de los reclamos fue por solicitud de la tarifa social y mantenimiento del subsidio por discapacidad. Mientras que en menor medidas hubo reclamos por falta de conexión del servicio y por solicitud de reconexión y plan de pago.

“Si para acceder a un servicio básico los usuarios deben endeudarse o vivir refinanciando el costo de sus facturas, la razón de ser de todo el sistema está invertida”. Adriana Santagati, Defensora del Pueblo de Río Negro.

¿Cómo se inicia el proceso de morosidad?

Según explicó Camuzzi que hay mucha comunicación previa al vencimiento durante el vencimiento de una factura. «De manera automática el sistema le va avisando al vecino que tiene un vencimiento próximo a vencer, no es que el vecino de golpe se entera que no pagó la factura y esté mora», sostuvieron desde la compañía.

Una vez vencida la factura, empieza toda una suerte de comunicaciones digitales diciéndole «que el suministro tal, ubicado en calle tal, a nombre tal y cual, registro en deuda de tal condición. Lo invitamos a regularizarla, le ponemos los canales de pago», afirmaron.

Estas comunicaciones pueden llegar a ser hasta más de 10 intentos hasta que finalmente se inicia un proceso formal de una comunicación fehaciente, que es la notificación personal presencial de que está en condición de pago y que se va a proceder en la interrupción del suministro.

En esta instancia según indicaron desde la compañía, se realizan tres visitas en distintos horarios y días hasta poder entregar el aviso presencialmente, esta metodología tiene como objetivo potenciar las posibilidades que haya un adulto mayor para recibir ese aviso.

«Si en esa tercera visita no lográramos la recepción fue fehaciente del aviso de deuda y corte ahí sí se procede a la interrupción del suministro. Pero es distancia final, hay mucha muchísima comunicación previa para instar al vecino a que abone o en todo caso para informarle que hay una factura que quedó impaga», explicaron desde Camuzzi.

Río Negro suspendió los cortes de servicios públicos domiciliarios hasta fines de diciembre

La defensora del pueblo recordó que, según la Ley N° 4395/09 vigente en Río Negro, está prohibido cortar los servicios de gas y electricidad en hogares donde los usuarios no puedan pagar a causa del desempleo o dificultades económicas.

Esta norma tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año según la Ley N° 5758 que estableció su prorroga.

Los beneficiados según esta ley aprobada en 2009 por su condición socioeconómica son «jubilados con discapacitados a cargo; madres solteras, jefas de familia; jefes o jefas de familia con incapacidad laboral permanente superior al cincuenta por ciento (50%); jubilados que perciban el haber mínimo».

Sin embargo, a partir de la modificación realizada el mismo año, también se incluyó a todos los trabajadores estatales que «prestan servicios en la administración pública provincial, administración centralizada, entidades autárquicas, empresas del Estado, sociedades del Estado y todo organismo provincial, cualquiera fuera su naturaleza jurídica».