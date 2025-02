La Defensoría del Pueblo se reunió con Esteves por el basurero petrolero en Neuquén

La imagen de cordialidad con la Defensoría del Pueblo fue subida por la funcionaria Leticia Esteves a sus redes sociales, no hubo información institucional del encuentro (red X)

Con un posteo sonriente, la subsecretaria de Medio Ambiente de la provincia, Leticia Esteves, dejó atrás las críticas de la Defensoría del Pueblo de Neuquén que cuestionaba la falta de comunicación sobre el traslado de los residuos peligrosos en el Distrito 6. Informó que el defensor, Gustavo Pereyra, visitó el organismo.

La Defensoría del Pueblo solicitó por nota y en varias oportunidades al organismo provincial un encuentro en el que se pudiera interiorizar a los vecinos de la ciudad sobre la situación de la montaña de contaminantes que la tratadora de residuos de petróleo (Comarsa) cobró por sanear en la sede de la firma en el Distrito 6, pero depositó sin tratamiento, inclusive hasta invadir el trazado de la Soldi, la calle pública proyectada por la comuna en el sector.

Sin poder lograr una mesa de diálogo, Pereyra dijo que se enteró por las declaraciones periodísticas del gobernador Rolando Figueroa (Comunidad) sobre la activación del proceso de traslado de los materiales peligrosos.

Tras ventilar que no sabía sobre el inicio del proceso en el que se había manifestado interés constante y que el gobierno provincial activó en modo silencioso, la secretaria de Esteves salió del mutismo y dijo que todo se hacía en regla.

«Gracias Gustavo por la visita a la secretaría», destacó Esteves, en su red social donde planteó la importancia de cuidar el ambiente y proteger a los neuquinos «en un marco de transparencia, es nuestra responsabilidad», postuló.

La funcionaria explicó que en la reunión se habló de los residuos peligrosos de Comasa, «entre distintas situaciones ambientales de la capital», que no especificó. No hubo comunicación institucional sobre el cónclave y la Defensoría del Pueblo, no respondió las consultas periodísticas sobre el encuentro.

El interés ambiental en el traslado de los materiales peligrosos

Las condiciones del traslado de los contaminantes fue uno de los puntos fuertes en la audiencia penal en la que se le reformularon los cargos (por contaminación y fraude) al presidente de la empresa que está realizando el traslado y a dos gerentes que en 2017 y hasta 2022 tuvieron responsabilidad en el acopio sin control ni tratamiento de la basura con contaminantes.

Los querellantes buscan conocer si la secretaria de Medio Ambiente, que informó que los residuos se trasladan bajo estrictos controles, supervisa el traslado de una tierra que está tratada o está contaminada y si el lugar donde se lleva a depósito, tiene la capacidad para recibir en condiciones de tratar los 10.000 camiones de basura que llegaron de Vaca Muerta hace más de una década.

Hasta diciembre, los viajes calculados eran de unos 170 camiones. La estimación del tiempo de retiro era de 2 años, aunque en las audiencias en las que se debate en profundidad la situación de la montaña de basura que se cobró por tratar (como parte de la acusación por contaminar) se hablaba de 5.

Alrededor del suelo contaminado en la barda, se encuentran, entre otros, los barrios Nido, Loteo Social, Espartanos, 7 de Mayo, Mapu Neu y los casi 800 lotes con servicios diagramados en la nueva urbanización, de los cuales 367 terrenos se entregaron en septiembre y otros 400 se otorgará en el segundo semestre de 2025.